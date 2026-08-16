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രാമായണം നല്‍കുന്ന ജീവിത പാഠങ്ങള്‍; ഭഗവാനിലര്‍പ്പിച്ചുള്ള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ജീവിത വിജയം നേടിത്തരും

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ സ്‌ഫുടം ചെയ്‌തെടുത്ത മനസുമായി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ ഫലം കാംക്ഷിക്കാതെ, കര്‍മ്മത്തിലാസക്തരാകാതെ ജീവിത വിജയം നേടി പുണ്യപുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ നേടുന്നു എന്നതാണ് ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം നല്‍കുന്ന സന്ദേശം.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 3:02 PM IST

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കല്ലട എന്‍ അനില്‍കുമാര്‍ ( അധ്യാപകന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍)

ആത്മീയ വിശുദ്ധിയും കാവ്യമാധുര്യവും ഒത്തിണങ്ങിയ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേരളീയ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ഭക്തിയും ധാര്‍മ്മിക വിശുദ്ധിയും തെളിയിച്ചു നല്‍കിയ കൃതിയാണ്. ലോകപ്രസിദ്ധമായ രാമായണ കഥയെ അദ്ധ്യാത്മിക വീക്ഷണത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൃതിക്ക് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജന്‍ എഴുത്തച്‌ഛന്‍ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്ന് പേരിട്ടതു തന്നെ.

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ഭൗതിക ജീവിത വിഷയങ്ങളില്‍ ആസക്തരായി ജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം മറന്ന് കര്‍മ്മ വിമുഖമായ ജീര്‍ണത നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തെ കിളിപ്പാട്ടിന്‍റെ ശുദ്ധ താളത്തില്‍ ഭക്തിയുടെ തീര്‍ത്ഥം തളിച്ച് ഉണര്‍ത്തിയെടുത്ത കവിയാണ് എഴുത്തച്‌ഛന്‍.

ശ്രീരാമദേവന്‍റെ ജന്മമാസമായ കര്‍ക്കടക്തില്‍ അതീവ ഭക്തിയോടെ കേരളത്തില്‍ രാമായണം പാരായണം ചെയ്‌ത് പോരുന്നു. ഭഗവല്‍ കഥകള്‍ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവു പുണ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഭഗവല്‍ ഭക്തി കഥനത്തിലൂടെയാണ് ജനസമൂഹം ഈ വിശ്വാസം ആര്‍ജിച്ചെടുത്തത്. കാമക്രോധങ്ങള്‍ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മൃഗ സമാന ജീവിതം നയിച്ച മനുഷ്യരെ പരിഷ്‌കൃത ചിന്തയുള്ള മാനവരാക്കി മാറ്റിയതില്‍ ആത്മീയതയിലധിഷ്‌ഠിതമായ സനാതന ധര്‍മ്മത്തിന് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. കേരളത്തില്‍ ഭക്തിയിലൂടെ ജ്ഞാനം നല്‍കിയ കൃതികളില്‍ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കൃതിയാണ് അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം. ഭക്തിയിലൂടെ ശാന്തിയും സന്തുഷ്‌ടിയും കലര്‍ന്ന ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ പരമമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കൃതിയുടെ പാരായണത്തിലൂടെ ഓരോരുത്തരിലും കവി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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ഭക്തിയും ദര്‍ശനവും ഇഴചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന കൃതിയാണ് അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം. എല്ലാ അറിവുകളും ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

"ഭക്തിഹീനന്‍മാര്‍ക്ക് നൂറായിരം ജന്മം കൊണ്ടും

സിദ്ധിക്കയില്ല തത്വജ്ഞാനവും കൈവല്യവും"

എന്ന് ബാലകാണ്ഡത്തില്‍ പറയുന്നത് ഇതിനാലാണ്. ഭക്തിയില്‍ മനുഷ്യന്‍ സ്വയം മറക്കുന്നു. അവിടെ മനുഷ്യര്‍ക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഭേദങ്ങളും നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന അദ്വൈത സങ്കല്‍പ്പത്തിന്‍റെ സാക്ഷാത്ക്കാരമാണ് രാമായണം.

പരമാത്മാവും പരംപൊരുളുമായ ഭഗവാനെ സ്‌തുതിച്ച് ഭക്തിയാകുന്ന ആനന്ദലബ്‌ധിയില്‍ മുഴുകുന്ന വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഭക്തിയോടൊപ്പം ജ്ഞാനമാകുന്ന അമൃത് നല്‍കുന്ന കാവ്യമാണിത്. ഈ കാവ്യത്തിലെ എല്ലാ കാണ്ഡങ്ങളിലും ഓരോ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ദൃഷ്‌ടാന്തമാണ് അയോധ്യാകാണ്ഡത്തിലെ ലക്ഷ്‌മണോപദേശം. ഭൗതിക ജീവിതത്തില്‍ നാം കാണുന്ന രാജ്യം, ദേഹം, ധനം, ധാന്യം എന്നിവ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായി അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതാണ്. എന്നിട്ടും പാമ്പിന്‍റെ വായിലകപ്പെട്ട തവള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നത് പോലെ ഒരു ദിനം മരിക്കുമെന്നുറപ്പുള്ള മനുഷ്യര്‍ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങള്‍ മറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. മായാസമുദ്രത്തില്‍ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര്‍ ആയുസ് പോകുന്നതറിയുന്നില്ല. ഇവിടെ കവി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി ക്രോധത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീരാമന്‍ പ്രത്യേകമായി ഉപദേശിക്കുന്നു.

ക്രോധമല്ലോ യമനായതു നിര്‍ണയം എന്നാണ് ശ്രീരാമന്‍ പറയുന്നത്. വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലും കുടുംബങ്ങളിലും രാഷ്‌ട്രങ്ങളിലും ഏറ്റവും വിപത്ത് വരുത്തുന്നത് ക്രോധമാണ്. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമാണ്. സന്തോഷം തരുന്നത് ശാന്തിയാണ്.

"സന്തോഷമെന്നത് നന്ദനം വനം

സന്തതം ശാന്തിയേ കാമസുരഭികേള്‍"

സന്തോഷത്തിനെ ദേവോദ്യാനമായും ശാന്തിയെ കാമധേനുവായും കല്‍പ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിത വിജയത്തിനാവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളാല്‍ നിറഞ്ഞതാണ് രാമായണം. ഭക്തിയിലൂടെ ജ്ഞാന വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ നല്‍കുക എന്നുള്ളതാണ് കവിയുടെ ലക്ഷ്യം. കണ്ണുകളുണ്ടെങ്കിലും രാത്രിയില്‍ ദീപമില്ലാതെ കാഴ്‌ച ലഭിക്കില്ല എന്നത് പോലെ നേരുള്ള വഴി അറിയാന്‍ ശ്രീരാമ ഭക്തി തന്നെ വേണം. കാരണം ഭക്തന് ധര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വഴി എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞ് കിട്ടും. ജീവിതത്തിലെ സുഖാനുഭവങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണം എന്താകണമെന്നും കാവ്യത്തില്‍ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഭോഗത്തിന് വേണ്ടി കാമിക്കരുത്. എന്നാല്‍ വിധികൃതമായ ഭോഗം വര്‍ജിക്കുകയുമരുത്. ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രകൃതി നല്‍കുന്ന സുഖങ്ങള്‍ സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവിക്കുമ്പോള്‍ ജീവിതത്തില്‍ ദുഃഖങ്ങളോ സംഘര്‍ഷങ്ങളോ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കഴിയും. കാവ്യത്തിലുടനീളം ജീവിത വിജയത്തിന്‍റെയും പരാജയത്തിന്‍റെയും ഓരോ കാരണങ്ങളും ബാലകാണ്ഡം മുതല്‍ യുദ്ധകാണ്ഡം വരെ അടുക്കടുക്കായി പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ പാപമോചനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഫലശ്രുതിയില്‍ പറയുന്നു.

ഭക്തിയോടെ രാമായണം ചൊല്ലുന്ന വിശ്വാസിക്ക് ധനമാണ് ആഗ്രഹമെങ്കില്‍ ധനം ലഭിക്കും. പുത്രനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സല്‍പുത്രനെ ലഭിക്കും. വിദ്യയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ വലിയ പാണ്ഡിത്യം ലഭിക്കും. ദുഃഖിതന്‍ കേള്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ സുഖിമാനായി വരും. ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് പരമമായ സന്തോഷം ലഭിക്കുക. ഭഗവാനില്‍ ഭക്തിയോടെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയെന്ന ചിന്തയില്‍ നമ്മുടെ ദൈനംദിന കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്‌ഠിക്കുക. അദ്ധ്യാത്മ രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ സ്‌ഫുടം ചെയ്‌തെടുത്ത മനസുമായി ജീവിത കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ കര്‍മ്മഫലം കാംക്ഷിക്കാതെ, കര്‍മ്മത്തിലാസക്തരാകാതെ ജീവിത വിജയം നേടി പുണ്യപുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ നേടുന്നു എന്നതാണ് ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം നല്‍കുന്ന സന്ദേശം.

TAGGED:

RAMAYANAM PHALASRUTHY
കര്‍ക്കടകം
രാമായണമാസം
അധ്യാത്മരാമായണം
രാമായണത്തിന്‍റെ ഫലശ്രുതി

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