അധ്യാത്മ രാമായണം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം; വായിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളും വ്യാഖ്യാനവും
ഇരുപത്തി നാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ വിഭീഷണന് രാമസന്നിധിയില് മുതല് സേതുബന്ധനം വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്.
Published : August 9, 2026 at 8:38 AM IST
ആധുനിക ലോകത്തും പ്രാധാന്യത്തിന് തെല്ലും മങ്ങലേല്ക്കാതെ നിലകൊള്ളുന്ന ഇതിഹാസമാണ് രാമായണം. ഭഗവാന് രാമന്റെ കഥകളിലൂടെ കാലാതിവര്ത്തിയായ ധാര്മ്മിക ആത്മീയ പാഠങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് പകര്ന്ന് തരുന്നത്. കര്മ്മം, ധര്മ്മം, കൂറ് തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും രാമായണത്തിലൂടെ ഭാഷാപിതാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തരുന്നു. അനുകമ്പ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നും തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജനെഴുത്തച്ഛന് രാമായണത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
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സമൂഹത്തിന്റെ സൗഹാര്ദം നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി ധര്മ്മം, കൂറ്, അനുകമ്പ എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിഹാസത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങള് നമ്മെ, ധാര്മ്മിക മൂല്യങ്ങളില് അടിയുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തി-സാമൂഹ്യ ജീവിതം മികച്ച രീതിയില് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.
വിഭീഷണന് രാമസന്നിധിയില്
രാവണ സഹോദരന് വിഭീഷണന് വിനയത്തോടെയും ആത്മാര്പ്പണത്തോടെയും രാമനെ സമീപിക്കുന്നു. അഭയവും മോക്ഷവും തേടിയാണ് വിഭീഷണന് എത്തുന്നത്. വിഭീഷണന്റെ താത്പര്യങ്ങളില് സുഗ്രീവനടക്കമുള്ള എല്ലാ വാനരന്മാരും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് രാമന് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അഭയം തേടി എത്തുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം രാമന് തന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എടുത്ത് കാട്ടുന്നു. യഥാര്ഥ നേതൃത്വം എന്നാല് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒരാള്ക്ക് അയാളുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങള് പരിഗണിക്കാതെ അയാളോട് അനുകമ്പ കാട്ടാനും അത് നല്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും ആണെന്ന് ഈ ഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ശുക ബന്ധനം
സുഗ്രീവനെയും വാനരപ്പടയേയും ലങ്കയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന് രാവണന്റെ ദൂതനായ ശുക ശ്രമിക്കുന്നു. വാനരപ്പട പിടികൂടി ഉപദ്രവിക്കുമ്പോള് ശുകന് രാമനോടാണ് പരാതിപ്പെടുന്നത്. ദൂതന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന തത്വവും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മൂല്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നയതന്ത്രത്തെയും ആശയവിനിമയത്തെയും ഈ ഭാഗം ആദരിക്കുന്നു.
സേതുബന്ധനം
സമുദ്രം കടന്ന് ലങ്കയിലെത്താനുള്ള മാര്ഗങ്ങള് രാമന് ആരായുന്നു. തന്റെ കരുത്ത് പ്രകടമാക്കിയ ശേഷം ഇതിനായി സമുദ്രദേവന്റെ സഹായം തേടുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് സമുദ്രത്തില് ചിറകെട്ടാന് നിര്ദേശിക്കുന്നത്. ദേവശില്പ്പിയായ വിശ്വകര്മ്മാവിന്റെ മകനായ നളന്റെ സഹായത്തോടെ വാനരസേന ലങ്കയിലേക്കുള്ള ചിറ കെട്ടുന്നു. ദൈവിക പിന്തുണയുടെയും സംഘബലത്തിന്റെയും കരുത്താണ് ഇവിടെ കാട്ടുന്നത്. അസാധ്യകാര്യങ്ങള് നേടാനായി ഒരുമിച്ച് നില്ക്കേണ്ടതിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ആവശ്യകത കൂടിയാണ് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തരുന്നത്.
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