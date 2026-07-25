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രാമായണം ഒന്‍പതാം ദിവസം; ശ്രീരാമന്‍റെ ചിത്രകൂടപ്രവേശവും ഭരതാഗമനവും, അറിയാം ബാലലീലകളും

ബാലലീലകളാല്‍ മാതാപിതാക്കളെ ആനന്ദിപ്പിച്ച ശ്രീരാമലക്ഷ്‌മണ ഭരതശത്രുഘ്‌നന്‍മാര്‍ വസിഷ്‌ഠ മുനിയില്‍ നിന്ന് ധനുര്‍വേദങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിശ്വാമിത്രനൊപ്പം ബാലകരെ അയക്കുന്ന രംഗമാണ് കവി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്.

RAMAYANAM 9TH DAY കര്‍ക്കടകം രാമായണം SREERAMAN
ramayanam 9th day (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 1:35 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 1:43 PM IST

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കല്ലട എന്‍ അനില്‍ കുമാര്‍ (അധ്യാപകന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍)

വനവാസത്തിന് പോയ ശ്രീരാമന്‍ ചിത്രകൂടത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും ദശരഥന്‍റെ സംസ്‌കാര കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിച്ച ശേഷം പുരവാസികള്‍ക്കും കൈകേയി ഒഴിഞ്ഞുള്ള മാതാക്കള്‍ക്കും ഗുരുജനങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പം ഭരതന്‍ രാമനെ തിരികെ കൊണ്ടു വരാന്‍ പുറപ്പെടുന്നതും അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് വായിക്കേണ്ടത്.

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ബാലലീലകളാല്‍ മാതാപിതാക്കളെ ആനന്ദിപ്പിച്ച ശ്രീരാമലക്ഷ്‌മണ ഭരതശത്രുഘ്‌നന്‍മാര്‍ വസിഷ്‌ഠ മുനിയില്‍ നിന്ന് ധനുര്‍വേദങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിശ്വാമിത്രനൊപ്പം ബാലകരെ അയക്കുന്ന രംഗമാണ് കവി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ ദര്‍ശിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം യാഗകര്‍മ്മങ്ങള്‍ മുടക്കുന്ന രാക്ഷസരേയും ഘോരരൂപിണിയായ താടാകയെയും നിഗ്രഹിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ട്.

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വിശ്വാമിത്രന്‍റെ ഇച്‌ഛകള്‍ സാധിക്കപ്പെടുകയും താടക, സുബാഹു തുടങ്ങിയ രാക്ഷസവീരന്‍മാര്‍ നിഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് അഹല്യാ മോക്ഷമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗൗതമമുനീന്ദ്രന്‍റെ പത്നിയായ അഹല്യയില്‍ ആഗ്രഹം തോന്നിയ ദേവേന്ദ്രന്‍ സുന്ദരഗാത്രി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതിന് എന്തുപായമെന്ന് ചിന്തിച്ചുവശായി.

പുലരാന്‍ ഏഴര നാഴികയുള്ളപ്പോള്‍ വന്ദനത്തിനായി ഗൗതമന്‍ പുറത്തേക്ക് പോയ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഗൗതമ മഹര്‍ഷിയുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ട് ആശ്രമത്തിലെത്തിയ ദേവേന്ദ്രന്‍ അഹല്യയെ പ്രാപിച്ചു. കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കിയ ഗൗതമമുനി ദേവേന്ദ്രനെയും അഹല്യയെയും ശപിക്കുന്നു. ഇതില്‍ അഹല്യയ്ക്ക് നല്‍കിയത് ഘോരശാപമാണ്.

മഞ്ഞും വെയിലും കാറ്റും വര്‍ഷവുമെല്ലാം സഹിച്ച് സംവത്സരങ്ങളോളം ശിലയായി ഇവിടെ കഴിയുക. നിരന്തരം രാമനാമം ജപിക്കുക. പല ദിവ്യസംവത്സരം കഴിയുമ്പോല്‍ രാമദേവന്‍ അനുജനോടൊപ്പം ഇവിടെയെത്തും. ശ്രീരാമപാദം സ്‌പര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ നീ അഹല്യയായി മാറും. ശാപമോക്ഷവും ലഭിക്കും.

അഹല്യയുടെ ഈ കഥ വിശ്വാമിത്രനില്‍ നിന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ശ്രീരാമന്‍ ശിലാരൂപത്തില്‍ പാദം സ്‌പര്‍ശിച്ച് ഞാന്‍ രാമനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശാപമോക്ഷം ലഭിച്ച അഹല്യ ശ്രീരാമനെ വന്ദിക്കുകയും സ്‌തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യന്‍ , അദ്വയന്‍, ഏകന്‍ തുടങ്ങിയ പര്യായങ്ങളാല്‍ ദീര്‍ഘമായാണ് അഹല്യ സ്‌തുതിക്കുന്നത്. അഹല്യാസ്‌തുതി ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നവര്‍ അഖിലപാപങ്ങളും നശിച്ച് ബ്രഹ്‌മാനന്ദം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഫലശ്രുതിയും ചെയ്യുന്നു.

ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ഏറെ ചിന്തിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കഥയാണ് അഹല്യയുടേത്. യാതൊതു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത അഹല്യ ശപിക്കപ്പെടുകയാണ്. പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിത ലോകത്തില്‍ ഇരയാക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന സ്‌ത്രീയുടെ നിശബ്‌ദ സഹനമാണ് അഹല്യയുടെ ജീവിതം. ജീവിത പാഠങ്ങള്‍ക്കും വിചിന്തനങ്ങള്‍ക്കും ഏറെ പ്രസക്തി നല്‍കുന്നതാണ് അഹല്യയുടെ പുരാവൃത്തം.

ധാര്‍മ്മിക ജീവിതത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഷ്‌കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പൂണ്ടിരിക്കണമെന്നും അത്തരം ദുരാചാരങ്ങള്‍ നിരപരാധികളുടെ ജീവിതം തര്‍ക്കും എന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് അഹല്യയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്.

Last Updated : July 25, 2026 at 1:43 PM IST

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RAMAYANAM 9TH DAY
കര്‍ക്കടകം
രാമായണം
SREERAMAN
KARKKADAKAM

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