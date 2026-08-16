അധ്യാത്മ രാമായണം മുപ്പത്തിഒന്നാം ദിവസം; വായിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളും വ്യാഖ്യാനവും
രാമായണ മാസത്തിന്റെ 31-ാം ദിവസമായ ഇന്ന് യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ അയോധ്യാപ്രവേശം മുതൽ യുദ്ധകാണ്ഡം അവസാനം വരെയാണ് വായിക്കുക.
Published : August 16, 2026 at 1:15 PM IST
ശ്രീരാമന്റെ ജീവിതം, വനവാസ കാലത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഭാര്യ സീതയെ രക്ഷിക്കൽ, തിന്മയുടെ മേൽ ആത്യന്തിക വിജയം എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന രാമായണം ഭാരതത്തിലെ മഹത്തായ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊന്നാണ്. കേരളത്തിൽ, 'രാമായണ മാസം' എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കർക്കടക മാസം ഹൈന്ദവര് രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രാമായണ മാസത്തിന്റെ 31-ാം ദിവസമായ ഇന്ന് യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ അയോധ്യാപ്രവേശം മുതൽ യുദ്ധകാണ്ഡം അവസാനം വരെയാണ് വായിക്കുക.
അയോധ്യ പ്രവേശനം
രാവണനെതിരെയുള്ള വിജയത്തിന് ശേഷം, രാമനും സീതയും കൂട്ടാളികളും അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. വലിയ സന്തോഷത്തോടെയും ആഘോഷത്തോടെയുമാണ് നഗരം അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അയോധ്യയിലെ പൗരന്മാർ അവരെ സ്നേഹവും ആദരവും ചൊരിയുന്നു, അയോധ്യയിലെത്തുന്നതോടെ രാമന്റെ ദീർഘവും ദുഷ്കരവുമായ വനവാസത്തിന് അന്ത്യമാകുന്നു.
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ഗുണപാഠം: വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നീതിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം, താഴ്മയോടെയും കൃപയോടെയും നിങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിടത്ത് തിരികെയെത്താനാകുന്നത് ആത്യന്തികമായ വരദാനമാണ്.
രാജ്യാഭിഷേകം
രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം ഗംഭീരവും ആഹ്ലാദകരവുമായ ഒരു സംഭവമാണ്. ധർമ്മത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി, വലിയ ആഘോഷങ്ങളോടെ ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിലെ രാജാവായി കിരീടധാരണം ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി സിംഹാസനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു, നീതിയും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ രാമൻ്റെ രാജ്യ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നു.
ഗുണപാഠം : നീതിയും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള സമർപ്പണവും വഴിയാണ് യഥാർത്ഥ നേതൃത്വം നേടിയെടുക്കുന്നത്, ഇത് സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഭരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വാനരാദികളുടെ അനുഗ്രഹം
യുദ്ധസമയത്ത് വാനരരുടെ (വാനര യോദ്ധാക്കളുടെ) സഹായത്തിന് നന്ദിയുള്ള രാമൻ അവരെ സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. രാമൻ്റെ അഗാധമായ കൃതജ്ഞതയും അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നോടൊപ്പം നിന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയും ഈ ഭാഗം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സമ്പന്നമായ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനവുമായി വാനരന്മാർ രാമൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു.
ഗുണപാഠം: പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരോടുള്ള നന്ദിയും ഔദാര്യവും നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളെയും സമൃദ്ധിയെയും വളർത്തുന്നു.
ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യഭാര ഫലം
സമാധാനവും നീതിയും സമൃദ്ധിയും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമായി രാമൻ്റെ ഭരണം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്ന നീതിയും അനുകമ്പയും ധർമ്മത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതുമാണ്. ഈ വിഭാഗം ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ അനുയോജ്യമായ ഗുണങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ നീതിനിഷ്ഠമായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നല്ല സ്വാധീനവും ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ഗുണപാഠം : നീതിയോടും അനുകമ്പയോടും ധർമ്മത്തോടും ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സുവർണകാലം കൊണ്ടുവരുന്നു.
രാമായണത്തിൻ്റെ ഫലശ്രുതി
രാമായണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണിത്. ഇതില് രാമായണം വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആത്മീയവും ധാർമ്മികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമെന്നും മനസിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. രാമായണം ഒരു കഥ മാത്രമല്ല, ധർമ്മത്തിലും ഭക്തിയിലും വേരൂന്നിയ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടിയായി കൂടിയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
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