അധ്യാത്മ രാമായണം മുപ്പതാം ദിവസം; വായിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളും വ്യാഖ്യാനവും
30-ാം ദിവസമായ ഇന്ന് യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ വിഭീഷണ രാജ്യാഭിഷേകം മുതൽ ഹനുമൽ ഭരതസംവാദം വരെയാണ് വായിക്കുക.
Published : August 15, 2026 at 1:24 PM IST
ശ്രീരാമന്റെ കഥ പറയുന്ന പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമാണ് രാമായണം. രാമന്റെ വനവാസ യാത്ര, രാക്ഷസ രാജാവായ രാവണനിൽ നിന്ന് ഭാര്യ സീതയെ രക്ഷിച്ച കഥ, തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ ആത്യന്തിക വിജയം എന്നിവയെല്ലാം രാമായണത്തില് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
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കേരളത്തിൽ 'രാമായണ മാസം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർക്കടക മാസം ആത്മീയ പ്രതിഫലനത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും കാലമാണ്. കേരളത്തിലെ വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കര്ക്കടക മാസം രാമായണം പാരായണം ചെയ്യും. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാലവര്ഷത്ത് രാമായണ പാരായണം അനുഗ്രഹങ്ങളും സമാധാനവും സഹിഷ്ണുതയും പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. 30-ാം ദിവസമായ ഇന്ന് യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ വിഭീഷണ രാജ്യാഭിഷേകം മുതൽ ഹനുമൽ ഭരതസംവാദം വരെയാണ് വായിക്കുക.
വിഭീഷണ രാജ്യാഭിഷേകം
രാവണന്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ലങ്കയുടെ പുതിയ രാജാവായി വിഭീഷണന്റെ കിരീട ധാരണം രാമൻ നടത്തുന്നു. വിഭീഷണൻ രാമനോട് വിശ്വസ്തനായതിനാലും നീതിക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം സഹോദരനായ രാവണനെതിരെ പോലും നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തി ലങ്കയിൽ ധർമ്മം (നീതി) പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗുണപാഠം : നീതിക്കും ധർമ്മത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പോലും നീതിക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ നേതൃത്വം.
സീത സ്വീകരണം
യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സീതയെ രാമന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവളുടെ വിശുദ്ധിയും പവിത്രതയും തെളിയിക്കാൻ അവള് അഗ്നി പരീക്ഷയ്ക്ക് വിധേയയാകുന്നു. യാതൊരു പരിക്കുമേൽക്കാതെ പുറത്തുവരുന്ന സീത അവളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നു. രാമൻ അവളെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു. സത്യത്തിന്റെയും ആത്മാര്ത്ഥതയുടെയും പ്രാധാന്യം ഇവിടെ എടുത്തുകാട്ടുന്നു.
ഗുണപാഠം : ആത്മാര്ത്ഥതയും സത്യവും അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും അവ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. ഹൃദയത്തിന്റെയും മനസിന്റെയും ശുദ്ധി എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും.
ദേവേന്ദ്ര സ്തുതി
സീതയെ സ്വീകാരിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ദേവേന്ദ്രൻ (ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രൻ) തന്റെ വിജയത്തിലും നീതി ബോധത്തിലും രാമനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം രാമന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ദൈവീക പിന്തുണയും അംഗീകാരവും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ ഉത്തമ നായകനെന്ന് രാമന്റെ കീര്ത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗുണപാഠം : നീതിയിൽ വേരൂന്നിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദൈവിക പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രശംസ നേടിത്തരുന്നു.
അയോധ്യക്കുള്ള യാത്ര
ലങ്കയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശേഷം രാമനും സീതയും അവരുടെ കൂട്ടാളികളും അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതിനും അയോധ്യയുടെ ഭരണാധികാരികളായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായുള്ള അവരുടെ സന്തോഷകരമായ യാത്രയെയാണ് ഈ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നത്.
ഗുണപാഠം : ഒരാളുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റിയ ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ആത്യന്തിക സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം കുടികൊള്ളുന്നിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ജീവിത യാത്ര.
ഹനുമാൻ ഭരത സംവാദം
രാമൻ അയോധ്യയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, രാമന്റെ മടങ്ങിവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭരതനെ ഹനുമാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. രാമൻ മടങ്ങി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഹനുമാൻ ഭരതന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അവരുടെ വൈകാരികമായ ഒത്തുചേരലിന് വേദിയൊരുങ്ങുന്ന ഈ ഭാഗം സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം പുലർത്തുന്ന വിശ്വസ്തതയും സ്നേഹവുമാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്.
ഗുണപാഠം : പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും ഭക്തിയും നീതിനിഷ്ഠമായ കാരണങ്ങളും ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നന്മ വിജയിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. കാത്തിരിപ്പിന്റെ സമയങ്ങളിൽ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതും ഉറപ്പ് നല്കുന്നതും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ്.
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