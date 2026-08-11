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അധ്യാത്മ രാമായണം ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസം; വായിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളും വ്യാഖ്യാനവും

ഇരുപത്തിയാറാം ദിനമായ ഇന്ന് രാവണന്‍റെ പുറപ്പാട് മുതല്‍ നാരദ സ്‌തുതി വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 9:36 AM IST

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കാലാതീതമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ധാർമ്മിക പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുകയും ചെയ്യുന്ന രാമായണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ആധുനികകാലത്തും തുടരുകയാണ്. കടമ, വിശ്വസ്‌തത, തിന്മയുടെ മേലുളള നന്മയുടെ വിജയം എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം രാമായണം പകരുന്ന പാഠങ്ങള്‍ കാലാതിവര്‍ത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നു.

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ഇന്നത്തെ സങ്കീർണ്ണമായ ലോകത്ത് നീതിനിഷ്‌ഠമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശം നല്‍കിക്കൊണ്ട് രാമായണം മാര്‍ഗദീപമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇരുപത്തിയാറാം ദിനമായ ഇന്ന് രാവണന്‍റെ പുറപ്പാട് മുതല്‍ നാരദ സ്‌തുതി വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്.

രാവണന്‍റെ പുറപ്പാട്

ഈ ഭാഗത്ത്, രാവണൻ തൻ്റെ അഹങ്കാരവും സ്വന്തം ശക്തിയിലുളള വിശ്വാസവും കൊണ്ട് രാമനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നു. തൻ്റെ ശക്തരായ കൂട്ടാളികളോടൊപ്പം വലിയ രഥത്തിൽ ആഡംബരത്തോടെയാണ് രാവണന്‍ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്. രാവണന്‍റെ സൈന്യത്തെ കാണുന്ന രാമന്‍ യോദ്ധാക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ വിഭീഷണനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ രംഗം രാവണൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇതിഹാസമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗുണപാഠം

അഹങ്കാരം ഒരുവനെ അന്ധനാക്കുകയും തകര്‍ച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുംഭകർണ്ണന്‍റെ നീതി വാക്യം

രാവണൻ്റെ സഹോദരൻ കുംഭകർണ്ണൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഉറക്കത്തില്‍ നിന്ന് ഉണർന്നു. വലിയ യോദ്ധാവായ കുംഭകർണ്ണൻ യുദ്ധത്തിന് മുന്‍പ്‌ രാവണനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ രംഗം. സീതയെ തിരികെ നൽകാനും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുളള വലിയ നാശം ഒഴിവാക്കാനുമാണ് കുംഭകർണ്ണൻ രാവണനോട് പറയുന്നത്.

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നല്ല ഉപദേശം കേൾക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം രാവണനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തെ, കുംഭകർണ്ണൻ്റെ വാക്കുകളില്‍ ദൈവഹിതത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിൻ്റെ നിരർത്ഥകതയും അനിയന്ത്രിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

ഗുണപാഠം

സംഘർഷങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ പോലും വിവേകവും വിനയവും നിലനിര്‍ത്തണം. നല്ല ഉപദേശങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങള്‍ തടയാനാകും.

കുംഭകർണ്ണവധം

കുംഭകർണ്ണൻ രാമനാൽ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്തില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അത്യധികം ക്രോധത്തോടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കുംഭകർണ്ണൻ വിധിയുടെ അനിവാര്യതയ്ക്ക് മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങുകയാണ്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ വച്ച് വിഭീഷണനെ കുംഭകർണ്ണൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം. ആത്യന്തികമായി ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

ഗുണപാഠം

ക്രൂരതയല്ല നീതിയും ദൈവഹിതം അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ് യഥാർഥ ശക്തി എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു.

നാരദ സ്‌തുതി

ഈ ഭാഗത്ത് പരമപുരുഷനായും പുണ്യത്തിൻ്റെ ആൾരൂപമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാരദൻ ശ്രീരാമനെ സ്‌തുതിക്കുന്നു. തിന്മയുടെ മേലുളള നന്മയുടെ ആത്യന്തിക വിജയത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് സ്‌തുതി.

ഗുണപാഠം

സത്യത്തോടും ധർമ്മത്തോടും ഉള്ള ഭക്തി ആത്മീയ സാഫല്യത്തിലേക്കും ആത്യന്തിക വിജയത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

TAGGED:

RAMAYANAM
അധ്യാത്മ രാമായണം
RAMAYANAM DAY 26
കര്‍ക്കടകം
BENEFITS OF READING RAMAYANAM

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