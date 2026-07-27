രാമായണ പാരായണം പതിനൊന്നാം ദിവസം വായിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങള് ഇവ
രാക്ഷസന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുടെ ഭീഷണികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് നിർദേശിച്ചു.
Published : July 27, 2026 at 10:53 AM IST
രാമായണം പതിനൊന്നാം ദിവസം വായിക്കേണ്ടത് ആര്യണ്യാ കാണ്ഡത്തില് നിന്നുള്ള മഹാരണ്യ പ്രവേശം (മഹാ വനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം) മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്.
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ശ്രീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും മുനിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നു. മുനിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ വനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. സീതാ രാമ ലക്ഷ്മണൻമാർ അവരുടെ സഹായത്തോടെ ഗംഗാ നദി മുറിച്ചുകടന്നു. അവർ നിബിഡവും ഇരുണ്ടതുമായ വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, രാക്ഷസന്മാരുടെ (അസുരന്മാരുടെ) ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുടെ ഭീഷണികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് നിർദേശിച്ചു. രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്ത് യാത്ര തുടർന്നു.
സംഗ്രഹം
ശ്രീരാമ ചന്ദ്രൻ അവതാര സ്വരൂപമാണെങ്കിലും വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ ഐക്യവും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും നിർണായകമാണെന്ന് ഈ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാം ദൈവം ചെയ്ത് കൊള്ളുമെന്ന് കരുതി കൈയും കെട്ടി ഇരിക്കുകയല്ല, ദൈവിക മാർഗനിർദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്നും അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ ഈ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നുണ്ട്.
വിരാധ വധം
സീതാ രാമ ലക്ഷ്മണൻമാർ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുന്നതിനിടെ മൂവരും വിരാധ എന്ന ഭയങ്കര രാക്ഷസനെ കണ്ടുമുട്ടി. വിരാധൻ തൻ്റെ ശക്തിയിൽ വീമ്പിളക്കി സീതയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. രാമനും ലക്ഷ്മണനും അവനോട് ധീരമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഒടുവിൽ അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു.
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വിരാധൻ്റെ മരണശേഷം അവൻ്റെ യഥാർഥ രൂപം വെളിപ്പെട്ടു. താൻ ഒരു മുനിയുടെ ശാപത്തിന് വിധേയനായെന്നും രാമൻ തന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മോക്ഷമേകിയതിന് ശ്രീരാമനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച് വിരാധൻ മോക്ഷ പ്രാപ്തി നേടി.
വ്യാഖ്യാനം
വീണ്ടെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നവർ പോലും ദൈവിക ഇടപെടലിലൂടെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടും. ശക്തിയും ധൈര്യവും, നീതിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചേർന്നാൽ, തിന്മയെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിരാധ വധത്തിലൂടെയും വിരാധ മോക്ഷത്തിലൂടെയും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.
ശരഭംഗ മന്ദിര പ്രവേശനം
രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും ശരഭംഗ മുനിയുടെ ആശ്രമം സന്ദർശിച്ചു. മുനി രാമനെ കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീരാമനെ അനുഗ്രഹിച്ച് തനിക്ക് മോക്ഷം നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറെ വൈകാതെ ശരഭംഗ മോക്ഷം നേടി, ആത്മാവ് ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആത്മീയ വിമോചനമാണെന്നും ഈശ്വരഭക്തിയും ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നതും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും രാമായണത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുനിമാരുടെ സംഘങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ വിവിധ ഋഷിമാരെ കണ്ടുമുട്ടി. രാമൻ്റെ ദിവ്യസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാൻമാരായ മുനിമാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പങ്കുവക്കുകയും ചെയ്തു. രാമൻ അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുനൽകുകയും വനത്തെ ഈ അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
വ്യാഖ്യാനം
നീതിമാന്മാരുടെ സംരക്ഷണവും തിന്മയുടെ നാശവും നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രധാന കടമകളാണ്. ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട അവശ്യ ഗുണമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം.
സുതീഷ്ണാശ്രമ പ്രവേശനം
സംഘം അഗസ്ത്യ ശിഷ്യനായ സുതീഷ്ണ മുനിയുടെ ആശ്രമം സന്ദർശിച്ചു. രാമനോടുള്ള തൻ്റെ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹർഷി അവരെ സ്നേഹപൂർവം സ്വീകരിച്ചു. ലൗകിക ബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ രാമൻ്റെ അനുഗ്രഹം അഭ്യർഥിച്ചു. സുതീഷ്ണയുടെ ഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ രാമൻ അഗസ്ത്യ മുനിയെ സന്ദർശിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.
അഗസ്ത്യസന്ദർശനം
രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും അഗസ്ത്യ മുനിയെ സന്ദർശിച്ചു, അവരെ മുനി സ്നേഹപൂർവം സ്വീകരിച്ചു. മുനി രാമനെ കാണാനുള്ള തൻ്റെ ദീർഘകാല ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവ്യഗുണങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സംഘത്തിന് ആതിഥ്യമര്യാദയും മാർഗനിർദേശവും നൽകി.
വ്യാഖ്യാനം
ജ്ഞാനികൾ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും ദൈവിക കൃപയെ സേവിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും എപ്പോഴും ഔൽസുക്യം കാട്ടുകയും ചെയ്യും. പണ്ഡിതരുടെ ആതിഥ്യമര്യാദയും അനുഗ്രഹവും വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്.
അഗസ്ത്യ സ്തുതി
സൃഷ്ടി, സംരക്ഷണം, സംഹാരം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമപുരുഷനായി രാമനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഗസ്ത്യ മുനി രാമനെ സ്തുതിച്ചു. മായയുടെ വിക്രിയകളെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ രാമൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. അഗസ്ത്യമുനി രാമനോടുള്ള തൻ്റെ ശാശ്വത ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പുനർജന്മ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുകയും ചെയ്തു.
പരമാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം മനസിലാക്കുന്നത് ആത്മീയ വിമോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈശ്വരഭക്തിയും ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിനപ്പുറമുള്ള അറിവ് തേടലും പരമമായ മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണെന്ന് അഗസ്ത്യ സമാഗമത്തിലൂടെ രാമായണം പഠിപ്പിക്കുന്നു.