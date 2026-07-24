രാമായണം എട്ടാം ദിവസം ; ഇന്ന് വായിക്കേണ്ടത്
ദേവകളുടെയും ഭൂമീദേവിയുടെയും പ്രാര്ത്ഥനയുടെ ഫലമായി അധര്മ്മ നിഗ്രഹത്തിനായി ഭഗവാന് മനുഷ്യയോനിയില് പിറക്കണം. ഈ ദേവനിയോഗത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ദശരഥന് പുത്രികാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തിയത്.
Published : July 24, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 8:32 AM IST
കല്ലട എന് അനില്കുമാര് (അധ്യാപകന്, എഴുത്തുകാരന്)
എട്ടാം ദിവസം അയോധ്യാകാണ്ഡത്തിലെ വനയാത്ര മുതൽ വാല്മീകാശ്രമപ്രവേശം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം.
രാക്ഷസവീരരുടെ ദുഷ്കര്മ്മങ്ങള് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിത്തീര്ന്നപ്പോള് ഭൂമിദേവി ഗോരൂപം ധരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ട് സങ്കടമറിയിച്ചു. ഭൂമിയിലെ ഈ ദുരവസ്ഥ പരിഹരിക്കാന് വേദനാഥനായ മഹാവിഷ്ണുവിനല്ലാതെ മറ്റാര്ക്കും കഴിയില്ല. ദേവകളുടെയും ഭൂമീദേവിയുടെയും പ്രാര്ത്ഥനയുടെ ഫലമായി അധര്മ്മ നിഗ്രഹത്തിനായി ഭഗവാന് മനുഷ്യയോനിയില് പിറക്കണം. ഈ ദേവനിയോഗത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ദശരഥന് പുത്രികാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തിയത്.
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ഹോമാഗ്നിയില് നിന്നുയര്ന്ന് വന്ന പായസം ദശരഥന് കൗസല്യയ്ക്കും കൈകേയിക്കും വീതിച്ചു നല്കുന്നു. കൗസല്യയും കൈകേയിയും ഓരോ ഭാഗം സുമിത്രയ്ക്ക് നല്കുന്നു. ഭഗവാന് ശ്രീരാമനായി ജനിച്ചപ്പോള് അനന്തന് ലക്ഷ്മണനായും ഭഗവാന്റെ ശംഖചക്രങ്ങള് ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാരായും ജനിച്ചു. ഇതേസമയം മിഥിലയില് യാഗത്തറ ഉഴുതപ്പോള് ഒരു സ്വര്ണപ്പെട്ടിയില് കണ്ടെത്തിയ ശിശുവാണ് സീത. സീതയെ യോഗമായാദേവി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂമീപുത്രിയായ സീതയെ പ്രകൃതിയുടെ സത്തയായാണ് രാമായണത്തില് കാണുന്നത്.
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സ്ത്രീയെ മാതാവായും ശക്തി സ്വരൂപിണിയായും വീക്ഷിക്കുന്ന സനാതന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് സീത. അയോധ്യയില് കൗസല്യാപുത്രനായി ശ്രീരാമന് ജനിച്ചപ്പോള് മഹാവിഷ്ണുവിനെ തല്സ്വരൂപത്തിലാണ് കൗസല്യ കണ്ടത്. ആയിരം സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ചുദിച്ച ശോഭയില് വിഷ്ണുവിനെ കണ്ട കൗസല്യ ദേവനെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാല് തനിക്ക് മാനുഷ രൂപത്തില് ശിശുവായി തന്നെ അങ്ങനെ കാണണമെന്ന കൗസല്യയുടെ പ്രാര്ത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാന് ശിശുവിന്റെ സഹജഭാവങ്ങളോടെ ബാലഭാവത്തെ പൂണ്ട് സത്വംരം കാലും കയ്യും കുടഞ്ഞ് കരഞ്ഞു.
പിന്നീട് ദമ്പതിമാരെ ആനന്ദിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നാലു കുട്ടികളും അയോധ്യയില് വളരുകയാണ്. രാമായണത്തിലെ ഓരോഭാഗത്തും പ്രപഞ്ച ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച ദാര്ശനിക സത്യങ്ങള് ഉള്ച്ചേര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ജന്മവും ജീവിതവും ചിലനിയോഗങ്ങളില് അധിഷ്ഠിതമാണ്. തപസു ചെയ്ത് നേടിയ വരത്താല് രാവണന് അഹങ്കരിക്കുന്നത് തന്നെ ആര്ക്കും വധിക്കാന് ആകില്ല എന്ന് മനസിലാക്കിയാണ്. കാരണം മനുഷ്യര്ക്ക് മാത്രമേ തന്നെ കൊല്ലാനാകൂ എന്ന വരം രാവണന് നേടിയിട്ടുണ്ട്. തന്നെ വധിക്കാന് ഒരു മനുഷ്യര്ക്കും കഴിയില്ല എന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തില് രാവണന് അഹങ്കരിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെയാണ് അവതാരമെന്ന സങ്കല്പ്പത്തിന്റെ പ്രസക്തി. അധികാരം കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും അഹങ്കരിക്കുന്നതിന് അവര്ക്കൊരു കാരണമുണ്ടായിരിക്കും. ആ കാരണം തന്നെ അവരുടെ നാശത്തിനും ഹേതുവായിത്തീരും. യഥാര്ത്ഥത്തില് രാവണനെന്ന രാക്ഷസരാജാവ് ഭൂമിയില് സൃഷ്ടിച്ച ദുരിതങ്ങള് തന്നെയാണ് രാവണന്റെ നാശത്തിന് കാരണമായത്. ഓരോയുഗത്തിലും പിറവിയെടുക്കുന്ന അവതാരങ്ങള് മാനവരാശിയുടെ നിലനില്പ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.
ധര്മ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോള് ഞാന് അവതരിക്കുമെന്ന വേദസത്യമാണ് ശ്രീരാമാവതാരത്തിന്റെ പൊരുള്.