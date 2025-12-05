ETV Bharat / bharat

'ഭക്ഷണം വിളമ്പിയാൽ മാത്രം പോരാ... കഴിക്കുന്നവൻ്റെ മനസും നിറയണം'; 150ഓളം പേർക്ക് അന്നദാതാവായി രാമമൂർത്തി സ്വാമിയും കുടുംബവും

പ്രതിമാസം 1.50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഇവർ രണ്ട് നേരത്തെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി തെരുവോരങ്ങളിൽ വിശന്ന് വലയുന്നവർക്ക് നൽകുന്നത്.

Ramanadhapuram Swamy family of Ramanathapuram Chaudamma Talli Trust BVL and BRM
A Family That Feeds Hope 150 Elderly and Orphans Get Two Meals Daily (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നത് മറ്റൊന്നിനും പകരം വയ്‌ക്കാനാകാത്ത മഹത്വമാണ്. മനസറിഞ്ഞ് വിളമ്പണം, കഴിക്കുന്നവൻ്റെ വയറും മനസും നിറയണം. യാതൊരു ലാഭവുമില്ലാതെ തെരുവുകളിലെ വിശപ്പടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അന്നമയ ജില്ലയിലെ രാമമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ കുടുംബം.

പ്രതിമാസം 1.50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഇവർ രണ്ട് നേരത്തെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി തെരുവോരങ്ങളിൽ വിശന്ന് വലയുന്നവർക്ക് നൽകുന്നത്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വൃദ്ധരുടെയും അനാഥരുടെയും എല്ലാം അത്താണിയാണ് രാമമൂർത്തി സ്വാമിയും കുടുംബവും. രാമനാഥപുരത്തെ ബോഡുചെർല രാമമൂർത്തി സ്വാമി കുടുംബമാണ് ഈ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തി നടത്തി വരുന്നത്.

ചൗഡമ്മ തള്ളി ട്രസ്റ്റ് ബിവിഎൽ, ബിആർഎം എന്ന പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചാണ് രാമമൂർത്തി സ്വാമിയും കുടുംബവും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രാമമൂർത്തി സ്വാമിയാണ് ചൗഡമ്മ തള്ളി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ. സംഘടനയുടെ ഡയറക്‌ടർമാരായി ബി മധുസൂധൻ റാവു, രമേശ് എന്നിവരും സഹായത്തിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Ramanadhapuram Swamy family of Ramanathapuram Chaudamma Talli Trust BVL and BRM
A Family That Feeds Hope 150 Elderly and Orphans Get Two Meals Daily (ETV Bharat)

ആരുമില്ലാത്തവരെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 30നാണ് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത്. ഇതിനായി ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തെ അടുക്കളയാക്കി അവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള 14 ഗ്രാമങ്ങളിൽ അന്നദാനം നടത്തി വരികയാണ്. യാതൊരും ലാഭവുമില്ലാതെയാണ് 150ഓളം വൃദ്ധർക്കും അനാഥർക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഇവർ ഭക്ഷണമെത്തിച്ച് നൽകുന്നത്.

രാവിലെ 10 മണിയോടെ പാചകം പൂർത്തിയാകും. പിന്നെ പ്രത്യേകം പൊതികളിലാക്കി ഉച്ചയ്ക്കും അത്താഴത്തിനും വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ച് നൽകും. ഭക്ഷണ പൊതികള്‍ എത്തിക്കാനായി വോളണ്ടിയർമാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോറും രണ്ട് കറികളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പാക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടിയർമാർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. അർഹരായ ഓരോർത്തർക്കും വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ്.

ബൈക്കുകളില്‍ എത്തിയാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം. ഏകദേശം 30 മുതൽ 40 വരെ പൊതികളാകും ഒരു ബൈക്കിൽ ഉണ്ടാവുക. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവരുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ നേരിട്ട് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നു. ആരും വിശന്ന് കിടക്കരുതെന്ന രാമമൂർത്തി സ്വാമി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം ഇന്ന് പല നിർധനർക്കും ആശ്വാസമാണ്. രാമനാഥപുരത്തെ ചൗഡമ്മ തള്ളി ട്രസ്റ്റും ബോഡുചെർല രാമമൂർത്തി സ്വാമി കുടുംബവും ഇന്ന് വിശന്ന് കിടക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

Also Read: മധുരം തീർന്നു, പിന്നാലെ വധു - വരന്മാരുടെ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടത്തല്ല്; വിവാഹം മുടങ്ങി, VIDEO

TAGGED:

RAMANADHAPURAM
SWAMY FAMILY OF RAMANATHAPURAM
CHAUDAMMA TALLI TRUST
BVL AND BRM
A FAMILY THAT FEEDS HOPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.