റമദാൻ മുബാറക്, പുണ്യമാസത്തെ വരവേറ്റ് ഇസ്‌ലാം മത വിശ്വാസികള്‍, പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നേരാം ആശംസകള്‍...

പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ്റെ വേദന തിരിച്ചറിയാനും അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്താനും നോമ്പ് സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസികള്‍ കരുതുന്നത്

Ramadan 2026 (Getty)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 7:26 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസികള്‍ ഏറ്റവും പവിത്രമായി കരുതുന്ന മാസമായ റമദാന് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 19) തുടക്കം. ശഅ്‌ബാൻ 30 പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇത്തവണ റമദാനിനെ വരവേറ്റത്. ഇസ്‌ലാമിക കലണ്ടറിലെ ഒൻപതാമത്തെ മാസമായ റമദാൻ, കേവലം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ആത്മീയ യാത്രയായാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്.

നിർബന്ധിത വ്രതം (സൗം) ഇസ്‌ലാമിൻ്റെ അഞ്ച് തൂണുകളിൽ ഒന്നാണ്. സുബ്ഹി (പ്രഭാതം) മുതൽ മഗ്‌രിബ് (സൂര്യാസ്‌തമയം) വരെ അന്നപാനീയങ്ങളും വികാരവിചാരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് വിശ്വാസികൾ വ്രതം അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യനിൽ ക്ഷമ, ആത്മനിയന്ത്രണം, സഹാനുഭൂതി എന്നിവ വളർത്തുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ്റെ വേദന തിരിച്ചറിയാനും അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്താനും നോമ്പ് സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസികള്‍ കരുതുന്നത്. തറാവീഹ് നമസ്‌കാരവും ഈ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. റമദാൻ വ്രതാനുഷ്‌ഠാനം ഏതാണ്ട് 29 അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും, തുടർന്ന് ഈദുൽ ഫിത്തർ (ചെറിയ പെരുന്നാൾ) ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അവതരണമാണ്. ഹിറാ ഗുഹയിൽ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അല്ലാഹു തൻ്റെ വചനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തത് ഈ മാസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, റമദാനിൽ ഖുർആൻ പാരായണത്തിനും പഠനത്തിനും വിശ്വാസികൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

റമദാൻ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ മാസമാണ്. ദരിദ്രർക്കും ആലംബഹീനർക്കും സഹായമെത്തിക്കുന്നത് ഈ മാസത്തിൽ ഏറെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. നിർബന്ധിത ദാനമായ 'സകാത്ത്' വിതരണം ചെയ്യാൻ മിക്കവരും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ മാസമാണ്. കൂടാതെ, ജാതിമത ഭേദമന്യേ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 'ഇഫ്താർ' സംഗമങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദവും സാഹോദര്യവും വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

റമദാനിലെ അവസാന പത്തു ദിനങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ഈ പത്തു രാത്രികളിൽ ഒന്നിലാണ് 'ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ' അഥവാ നിർണ്ണായകമായ രാത്രി വരുന്നത്. ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള ഒരു രാത്രിയായി ഇതിനെ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രാത്രി കണ്ടുപിടിക്കാനും പ്രാർത്ഥനകളിൽ മുഴുകാനും വിശ്വാസികൾ പള്ളികളിൽ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാറുണ്ട്.

ഒരു മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്‌ഠാനം വിശ്വാസിയെ പുതിയൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നു. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും നന്മയുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനും നോമ്പ് പ്രാപ്‌തമാക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. റമദാൻ മാസം നൽകുന്ന വിശുദ്ധിയും പാഠങ്ങളും ജീവിതത്തിലുടനീളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ (ചെറിയ പെരുന്നാൾ) ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

റമദാൻ ആശംസകൾ

  • വ്രതശുദ്ധിയുടെ ഈ പുണ്യമാസം എല്ലാവർക്കും നന്മയും സമാധാനവും നൽകട്ടെ. റമദാൻ മുബാറക്!
  • ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും റമദാൻ ആശംസകൾ.
  • മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഈ റമദാൻ നോമ്പ് സഹായിക്കട്ടെ. റമദാൻ മുബാറക്!
  • സഹനത്തിൻ്റെയും ദാനധർമ്മങ്ങളുടെയും ഈ ദിനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറയ്ക്കട്ടെ.
  • നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ദൈവം ഉത്തരം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു റമദാൻ ആശംസിക്കുന്നു.

റമദാൻ ഉദ്ധരണികൾ

  • "വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാകുന്നു റമദാൻ." - (ഖുർആൻ 2:185)
  • "ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് റമദാൻ, ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം സ്വർഗമാകുന്നു."
  • "നോമ്പ് എന്നത് കേവലം വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കലല്ല, മറിച്ച് തിന്മകളിൽ നിന്നുള്ള ആത്മനിയന്ത്രണമാണ്."
  • "മഴ വിത്തുകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, റമദാൻ നന്മയുടെ വിത്തുകളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളർത്തുന്നു."
  • "റമദാൻ കടന്നുവരുമ്പോൾ സ്വർഗവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു, നരകവാതിലുകൾ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു"

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശംസ

മദാൻ മാസത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. ഈ വിശുദ്ധ മാസം സമൂഹത്തിൽ ഐക്യത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "റമദാൻ മുബാറക്! ഈ ശുഭകരമായ മാസം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുമയുടെ വികാരം കൂടുതൽ വളർത്തട്ടെ. എല്ലായിടത്തും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ," അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ആശംസ

"റമദാൻ മുബാറക്! ഈ വിശുദ്ധ മാസം എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ" അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആശംസ

"ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും മാസമായ റമദാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നോമ്പിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ" -പിണറായി വിജയൻ

