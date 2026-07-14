രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: 'ഞാൻ രാജിവെക്കില്ല'; എസ്ബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ
നിലവിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി വിഷയത്തിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനാൽ അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി മഹാരാജ്
By PTI
Published : July 14, 2026 at 5:03 PM IST
പൂനെ: രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ രാജിവെക്കില്ലെന്ന് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ട്രഷറർ ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി മഹാരാജ് വ്യക്തമാക്കി. ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽനോട്ട സംവിധാനത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചെങ്കിലും, വ്യക്തിപരമായി താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജി ആവശ്യങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്.
പൂനെയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരിയുടെ പ്രതികരണം. സംഭാവന പെട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള പണം കൈകാര്യം ചെയ്തതും അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തിയതും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയോഗിച്ച ജീവനക്കാരാണെന്നും, അവരുടെ നിയമനവും പശ്ചാത്തല പരിശോധനയും ബാങ്കിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ബാങ്കായ എസ്ബിഐ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
തട്ടിപ്പിൻ്റെ കൃത്യമായ തുക അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് വ്യക്തമാകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി, വ്യക്തിപരമായ വിലയിരുത്തലിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് കോടി രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇത് ഔദ്യോഗിക കണക്കായി കാണരുതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി വിഷയത്തിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനാൽ അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ, താൻ രാജിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന തരത്തിൽ പുറത്തുവന്ന വാർത്തകൾ ദുരുദ്ദേശപരവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"ഞാൻ ഒരിക്കലും രാജിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജിൻ്റെ അനുയായിയാണ് ഞാൻ. പോരാടേണ്ട സമയത്ത് പിന്മാറുക നമ്മുടെ ധർമ്മമല്ല," എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ചമ്പത് റായിയുടെ രാജിയും പുതിയ സുരക്ഷാ നടപടികളും
ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് സ്വമേധയാ രാജിവെച്ചതാണെന്ന് ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി പറഞ്ഞു. ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭരണഘടനപ്രകാരം രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചാൽ അത് സ്വമേധയാ അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ചമ്പത് റായിയെ ബലിയാടാക്കിയെന്ന ആരോപണം തള്ളി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തി. മേൽനോട്ടത്തിലെ അശ്രദ്ധയാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ചമ്പത് റായ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചതെന്നും ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി വ്യക്തമാക്കി.
ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ ചുമതല ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും, അഞ്ച് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റുമാർ പതിവായി അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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എന്നാൽ വിവാദമായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പണമല്ല, ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന പെട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള പണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംഭാവന പെട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള തുകയുടെ എണ്ണലും രേഖപ്പെടുത്തലും പ്രാദേശിക ട്രസ്റ്റിമാരുടെയും എസ്ബിഐ ജീവനക്കാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്.
ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായ എല്ലാവരും എസ്ബിഐ ജീവനക്കാരാണെന്നും, അവരെ നിയമിച്ചത് ട്രസ്റ്റ് അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില നിയമനങ്ങൾ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നാലും അവരുടെ യോഗ്യതയും പശ്ചാത്തലവും പരിശോധിക്കേണ്ടത് ബാങ്കിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് സാമ്പത്തിക വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതുണ്ട്. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും കൃത്യമായ മേൽനോട്ടവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയായിരുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ട്രസ്റ്റ് ഇതിനകം നിരവധി പുതിയ സുരക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ പോക്കറ്റില്ലാത്ത യൂണിഫോം ധരിക്കണം, സിസിടിവിയിലെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കണം, മേശയ്ക്ക് പകരം നിലത്ത് വിരിച്ച മാറ്റുകളിൽ പണം എണ്ണണം, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും രണ്ട് ട്രസ്റ്റ് പ്രതിനിധികളും രണ്ട് എസ്ബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർബന്ധമായും സാന്നിധ്യത്തിലിരിക്കണം, പണം എണ്ണുന്ന മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരെയും പുറത്തുപോകുന്നവരെയും ശരീര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കണം തുടങ്ങിയ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, "വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തതായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ ഈ സംഭവം നടന്നതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തം രാജിയല്ല; ഇത്തരം പിഴവുകൾ ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ്," എന്നാണ് ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരിയുടെ മറുപടി.
സംഭാവനയായി ലഭിച്ച സ്വർണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കാണാതായെന്ന ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം തള്ളി. 1,400 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം നഷ്ടമായെന്ന പ്രചാരണം പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും അതിരുകടന്ന പ്രചാരണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഭാവനയായി ലഭിച്ച 2,926 വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ രജിസ്റ്റർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, സംഭാവന നൽകിയവർക്ക് ആവശ്യമായാൽ പരിശോധിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
സംഭാവന തട്ടിപ്പ് "ശ്രീരാമനോടുള്ള കുറ്റകൃത്യം" ആണെന്നും, ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നതിൽ ട്രസ്റ്റിന് വലിയ ലജ്ജയും വേദനയുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഏറ്റവും കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് യാതൊരു വിധ ഇടപെടലും നടത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
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