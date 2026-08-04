അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ പരിശോധന; കണക്കെടുത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി
കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിലാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരിമറി ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
By PTI
Published : August 4, 2026 at 11:17 AM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമൂല്യ വസ്തുക്കളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ട്രസ്റ്റ് ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അയോധ്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം രാത്രി വൈകുവരെ പരിശോധന തുടർന്നെന്ന് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണ മോഹനാണ് ബാങ്കിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ അമൂല്യ വസ്തുക്കളുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയും ഇവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജറുകളും മറ്റ് സുപ്രധാന രേഖകളും പരിശോധിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇതിന് ശേഷമാണ് ഫണ്ടുകളുടെയും വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയും അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് പ്രതിദിനം രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കണക്കെടുപ്പിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പരിശോധനകളിലൊന്നാണിത്. ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കർശന നടപടികളാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ബാങ്ക് സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണ മോഹൻ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ദർശനം നടത്തണമെന്നും ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് വിലയിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് തങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നിലവിലെ പരിശോധനകളെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മോഷണ ആരോപണവും അറസ്റ്റും
കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിലാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരിമറി ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. സംഭവം വലിയ വിവാദമായതോടെ ജൂൺ 13ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി. 15 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു എസ്.ഐ.ടിക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രാഥമിക നിർദേശം. തുടർന്ന് ജൂൺ 23ന് അന്വേഷണ സംഘം സർക്കാരിന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂൺ 25ന് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും എട്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
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അവിനാശ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവകുശ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രമാശങ്കർ മിശ്ര, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ, ടിന്നു യാദവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന രമാശങ്കർ യാദവ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന വിവരം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കേസായതിനാൽ വളരെ കരുതലോടെയാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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