രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: എസ്ഐടിയിൽ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം, വേഗത്തിലുള്ള നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണത്തിന് മുൻഗണന
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗ റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (IGP) ആയ കിരൺ എസ്.ആയിരിക്കും പ്രത്യേക എസ്ഐടി യുടെ തലവനെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വ്യക്തമാക്കി.
Published : July 27, 2026 at 7:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വേഗത്തിലുള്ളതും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് നിലവിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ (SIT) ഒരു ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് വകമാറ്റിയെന്നാരോപിച്ചുള്ള പരാതികളിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച്. നിലവിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജൂലൈ 25-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെയാണ് എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത അറിയിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗ റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (IGP) ആയ കിരൺ എസ്. ആയിരിക്കും പ്രത്യേക എസ്ഐടി യുടെ തലവനെന്ന് മേത്ത വ്യക്തമാക്കി. സംഘത്തിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (DIG), ഒരു സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (SP), ഒരു അഡീഷണൽ SP എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോട് കോടതി അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സംഘത്തിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററെ സംഘത്തിൽ അംഗമായി ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് മേത്ത സമ്മതം അറിയിച്ചു.
സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സമഗ്രവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് കോടതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം നിരീക്ഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു മുൻ ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ നിലവിൽ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് തന്നെ എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനാൽ അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം ആവശ്യമില്ലെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മേത്ത പറഞ്ഞു. നിലവിൽ അന്വേഷണത്തിലാണ് കോടതിയുടെ പൂർണ ശ്രദ്ധയെന്നും വേഗത്തിലുള്ളതും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.
രസീതുകൾ പരിശോധിക്കണം
രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി രാജ്യത്തുടനീളം നിന്ന് ലഭിച്ച സംഭാവനകളുടെ രസീതുകൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാരിൽ ഒരാളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ദേവദത്ത് കാമത്ത് വാദിച്ചു.
ആളുകൾ 500 രൂപയും 1000 രൂപയും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പണം ഒടുവിൽ ട്രസ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാപകമാണ്. ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ച രസീതുകൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പണം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇതൊരു അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. മറച്ചുവെക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നും ഇതൊരു എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കലോ സംഘർഷമോ അല്ലെന്നും കാമത്ത് വാദിച്ചു.
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