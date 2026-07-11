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രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് 'അപമാനകരം', ഭരണസംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര നിർമാണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ

ഇത് ക്ഷേത്ര മാനേജുമെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഭരണസംവിധാനം തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് രാമക്ഷേത്ര നിർമാണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര പറഞ്ഞു.

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A view of the Ram Mandir in Ayodhya, Uttar Pradesh (IANS)
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By PTI

Published : July 11, 2026 at 6:07 PM IST

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അയോധ്യ: രാമ ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണം ലജ്ജാകരമായ ഒരു കളങ്കമാണെന്നും അത് എല്ലാവരിലും കടുത്ത അപമാനബോധം ഉളവാക്കിയെന്നും രാമക്ഷേത്ര നിർമാണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ക്ഷേത്ര ഭരണസംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണ സമിതിയുടെ യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര അയോധ്യയിലെത്തിയത്.

സംഭാവന തട്ടിയെടുത്തു എന്ന ആരോപണം ലജ്ജാകരമാണ്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഖേദം മാത്രമല്ല, അപമാനവും നിരാശയും തോന്നുന്നു എന്ന് സമിതി യോഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇത് ക്ഷേത്ര മാനേജുമെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഭരണസംവിധാനം തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ക്ഷേത്ര ട്രസ്‌റ്റ് സിഇഒയെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചവരിലൊരാളാണ് മിശ്ര. അനുയോജ്യമായ ഒരാളെ നിർദേശിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു വനിതാ സിഇഒയെ നിയമിക്കാൻ ട്രസ്‌റ്റ് തയ്യാറായേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മിശ്ര അതിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല. 'ഒരു സിഇഒയെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഒരു വിരമിച്ച ജഡ്‌ജിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അത് ട്രസ്‌റ്റിന് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കും. ട്രസ്‌റ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കും', എന്ന് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

സംഭാവന തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തിനിടെ ക്ഷേത്ര ട്രസ്‌റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ്, ട്രസ്‌റ്റി അനിൽ മിശ്ര എന്നിവരുടെ രാജികൾ സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ, ക്ഷേത്ര ഭരണസംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തീരുമാനിക്കാൻ ട്രസ്‌റ്റ് ജൂലൈ 22 ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരാനിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ജൂലൈ 22 ലെ യോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ടയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നാണ് മിശ്രയയുടെ വാദം.

ക്ഷേത്രനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ

രാമക്ഷേത്ര നിർമാണ സമിതി യോഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താൻ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വിലയിരുത്തി. ഒരു സ്‌മാരകമായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ ക്ഷേത്രത്തിലെ ജോലികൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 24 മണിക്കൂറും അണയാതെ കത്തുന്ന ദീപത്തിനുള്ള ക്രമീകരണം മാത്രമാണ്.

രണ്ടാമത്തെ ഘടകം പ്രധാന സ്‌മാരക ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടം ജൂലൈ 30 നകം പൂർത്തിയാകും. എങ്കിലും, 4 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അതിർത്തി മതിൽ നിർമാണം, ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന് പുറത്തുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയ മറ്റ് ചില പദ്ധതികൾ നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളോടെ പൂർത്തിയായേക്കും.

കൂടാതെ, 20 ഗാലറികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാം കഥാ മ്യൂസിയവുമുണ്ട്. മ്യൂസിയത്തിനായുള്ള രൂപകൽപ്പന അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം സംബന്ധിച്ച അന്തിമരൂപം ഇത്തവണത്തെ യോഗങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്ഷേത്ര ട്രസ്‌റ്റിൻ്റെ ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ കൃഷ്‌ണ മോഹനും വെള്ളിയാഴ്‌ച നടന്ന സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം, അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തെ 'അതുല്യം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മിശ്ര അത് ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും പറഞ്ഞു.

'നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, രാമനെ ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള സവിശേഷമായ ഒരനുഭവം ഈ സ്ഥലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ലോകത്ത് ഇതിനു തുല്യമായ മറ്റൊന്നില്ല. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനയ്ക്കും ആദരവിനും അർഹമാണ്. എന്നാൽ ഈ രാമക്ഷേത്രം സവിശേഷമാണ്. ഇത് ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്', അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതൊരു ഗംഭീരമായ ക്ഷേത്രം തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇവിടെയെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞ് വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. സനാതന ധർമത്തിൻ്റെ ഓരോ അനുയായിയും തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥലം ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ക്ഷേത്ര തട്ടിപ്പിനെതിരെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ്

അതേസമയം, 'സംഭാവന തട്ടിപ്പ്' കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്ര ട്രസ്‌റ്റിൻ്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ്, മുൻ ട്രസ്‌റ്റി അനിൽ മിശ്ര എന്നിവരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇവർക്കെതിരെ ഉടൻ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എച്ച്‌പിസിസി) ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകളുടെ അഴിമതി ആരോപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു. ഭരണപരമായ വീഴ്‌ചയേക്കാൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ് ഈ വിഷയം എന്ന് റായിയുടെയും മിശ്രയുടെയും രാജി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയ അഴിമതിയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

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