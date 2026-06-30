രാമക്ഷേത്ര കൊള്ളയിലെ മോദിയുടെ മൗനം വിശ്വാസികളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയെന്ന് ജയറാം രമേശ്
അയോധ്യയിലെത്തിയ യു പി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പരാതി സുപ്രീം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
By PTI
Published : June 30, 2026 at 3:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സംഭാവനകളിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേടും തട്ടിപ്പും നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുലർത്തുന്ന നിശബ്ദതയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണവുമായി കോൺഗ്രസ്. ക്ഷേത്ര ഫണ്ടിലെ ഈ കൊള്ളക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്മേലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം, അയോധ്യയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ എത്തിയ ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അജയ് റായിയെ പൊലീസ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നാടകീയമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പാർട്ടി വെളിപ്പെടുത്തി.
സുതാര്യതയില്ലാത്ത ട്രസ്റ്റും ആർ ടി ഐ ഒഴിവാക്കലും
യാതൊരുവിധ സുതാര്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളോ പൊതുജനങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചനകളോ നടത്താതെയാണ് മോദി സർക്കാർ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതെന്നും അതിൽ ആർ എസ് എസ് അംഗങ്ങളെ തിരുകിക്കയറ്റിയതായും ജയറാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ ട്രസ്റ്റിനെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
आज हम प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन BJP सरकार ने हमें गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस में बंद किया हुआ है।— Congress (@INCIndia) June 30, 2026
आज अयोध्या नगरी में चंदा चोरी और जमीन घोटाले हो रहे हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना करना चाहते थे कि BJP-RSS के लोगों को सद्बुद्धि दें।
हमारी मांग है-
• जिन छोटे… pic.twitter.com/ylzXsQVroc
താൻ അയോധ്യയിൽ എത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഭയന്നുവിറച്ച് പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയതായി അജയ് റായ് എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ ഈ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവം അതിൻ്റെ അത്യുന്നതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിലവിലെ ട്രസ്റ്റ് പിരിച്ചുവിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
भाजपा सरकार का डर और कायरता पूरी तरह बेनकाब हो गई है।— UP Congress (@INCUttarPradesh) June 30, 2026
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन-पूजन के लिए अयोध्या जाने का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था।। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय (@kashikirai) जी… pic.twitter.com/MSYz0J9pne
പ്രതികൾക്കായി വക്കീലന്മാർ ഹാജരാകില്ല
സംഭാവന തിരിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളുടെ അടുത്ത സഹായിയായ ടിന്നു യാദവ് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഈ എട്ട് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയും കോടതിയിൽ വക്കാലത്ത് ഒപ്പിടില്ലെന്ന് അയോധ്യയിലെ ഫൈസാബാദ് ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.
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അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റും കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. വേനൽക്കാല അവധിക്ക് ശേഷം ജൂലൈ 13-ന് കോടതി പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ വിഷയം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എം എം സുന്ദരേഷ്, ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വോട്ട് ചോദിച്ച് പോകരുതെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം വൻ നേട്ടമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ബി ജെ പിക്കെതിരെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവും രംഗത്തെത്തി. ബി ജെ പി ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനെപ്പോലും വഞ്ചിച്ചുവെന്നും യഥാർത്ഥ സനാതനവിശ്വാസികൾ ആരും ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുകയോ അവരുടെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
എന്നാൽ, കുറ്റക്കാർ ആരായാലും അവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ വൻതോതിൽ പണം വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ബി ജെ പി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. വൻ സ്രാവുകളെ ഒഴിവാക്കി ചെറിയ ജീവനക്കാരെ മാത്രം പ്രതികളാക്കി കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.
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