അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന ക്രമക്കേട്; എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അഗ്രം മാത്രമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
സംഭവത്തിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് മോദിയുടെ മൗനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ദേവേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : July 11, 2026 at 7:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര വിഷയത്തിൽ എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അഗ്രം മാത്രമാണെന്ന് ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ദേവേന്ദർ യാദവ്. ആഴത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ ബാധിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് മോദിയുടെ മൗനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് കേവലം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൻ്റെയോ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പിൻ്റെയോ കേസല്ല. ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്നും മുഴുവൻ വിഷയവും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നും യാദവ് പറഞ്ഞു. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഉത്തരവാദികൾ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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പൊതുജനവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്രവും വിശ്വസനീയവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ രാജ്യസഭാ എംപി അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും, പ്രമുഖരും സ്വതന്ത്രരുമായ അംഗങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുനഃസംഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും, ട്രസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പൊതു വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണം. ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായതു മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റും നടത്തണെമെന്നും സിംഗ്വി പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവർ താഴേത്തട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കണ്ടെത്താതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ആരാണ് മോഷണം നടത്തിയത് എന്നതല്ല, മറിച്ച് ആരാണ് അത് അവരുടെ മൂക്കിന് താഴെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് എന്നതാണ് യഥാർഥ ചോദ്യം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രങ്ങളും എസ്ഒപികളും ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും, സംഭവത്തിൽ താഴേ തട്ടിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടൊള്ളുവെന്ന് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തലുകളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ട്രസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങുകൾക്ക് വലിയൊരു തുക ചെലവഴിച്ചതായി സിംഗ്വി ആരോപിച്ചു. 2024 ജനുവരി 22 ന് നടന്ന പ്രാൺ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങിന് ഏകദേശം 113 കോടി രൂപയും ആ വർഷം അവസാനം നടന്ന പതാക ഉയർത്തൽ പരിപാടിക്ക് 10 കോടിയിലധികം രൂപയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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