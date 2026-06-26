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'സംഘപരിവാറിർ യഥാർഥ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന പ്രഹസനം പൊളിയുന്നു'; അയോധ്യ സംഭാവന തിരിമറി സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനായി അയോധ്യയെ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് സാധാരണ ഭക്തരുടെ സംഭാവനകളിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കുകയും അവരുടെ വികാരങ്ങളെ പൂർണമായും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും വിമർശനം.

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A view of the Ram Mandir in Ayodhya, Uttar Pradesh (IANS)
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By PTI

Published : June 26, 2026 at 4:43 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന വിവാദത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ട്രസ്റ്റ് പിരിച്ചുവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്. ക്ഷേത്ര തട്ടിപ്പ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ഹിന്ദു സംരക്ഷകരെ തുറന്ന് കാട്ടുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. അയോധ്യയെ, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് സാധാരണ ഭക്തരുടെ സംഭാവനകളിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കുകയും അവരുടെ വികാരങ്ങളെ പൂർണമായും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

''ഒരു വശത്ത്, ക്രൂരമായ എഫ്‌സി‌ആർ‌എ നിയമങ്ങൾ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രസ്റ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംഘപരിവാറിർ യഥാർഥ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന പ്രഹസനം കൂടുതൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുകയാണ്. നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആറിൽ ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്‌ത ട്രസ്റ്റിമാരുടെ പേര് പോലും പറയുന്നില്ല. പകരം, യുപി പൊലീസ് എസ്‌ഐടി ഈ മെഗാ റാക്കറ്റിൻ്റെ മുൻനിരയിലുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഭാരവാഹികളെ മാത്രമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ'' കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

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സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു സിറ്റിങ് ജഡ്‌ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ക്ഷേത്ര കൊള്ളയുടെ വ്യപ്‌തി പുറത്തുവരൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകളുടെയും വഴിപാടുകളുടെയും തിരിമറിയിൽ ഭയാനകമായ കൊള്ള നടന്നുവെന്നാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജീവ് ശുക്ല വിമർശിച്ചത്. ശ്രീരാമനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സംഭാവനകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു. യഥാർഥ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പകരം താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ജീവനക്കാരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്തുകളിയില്ലാതെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഓഫ് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ഒരു താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ജീവനക്കാരന് ഇത്രയും വലിയ തുക മോഷ്‌ടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിലും അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തർ നൽകിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവനകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ എട്ട് പ്രതികളെയാണ് അയോധ്യ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയും അംഗം അനിൽ മിശ്രയും രാജി സമർപ്പിച്ചു. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ഗുരുതര വീഴ്‌ചകളുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ (എസ്ഐടി) പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

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TAGGED:

AYODHYA RAM TEMPLE
AYODHYA
SHRI RAM JANMABHOOMI TRUST
RAM TEMPLE DONATION CASE
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