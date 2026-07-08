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രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; മൂന്ന് പ്രതികൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ എണ്ണുന്നതിനിടെ വ്യാപകമായ മോഷണവും തിരിമറിയും നടന്നതായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു

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പ്രതികളുമായി പൊലീസ് (ANI)
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By ANI

Published : July 8, 2026 at 11:30 AM IST

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അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭിച്ച സംഭാവനകളിൽ വൻ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെ ബുധനാഴ്ച പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി. ലവകുശ് മിശ്ര, അനുകൽപ് മിശ്ര, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ എന്നിവരെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടിയത്. അയോധ്യ ജില്ല ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവരെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പൊലീസ് ലൈൻസിലേക്ക് മാറ്റി.

കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് അയോധ്യയിലെ പ്രാദേശിക കോടതി പ്രതികളെ ഒരു ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മൂന്ന് പ്രതികളെയും ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. നേരത്തെ ഞായറാഴ്ച അഞ്ച് പ്രതികളെ ജയിലിനുള്ളിൽ വച്ച് പൊലീസ് സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ
രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ എണ്ണുന്നതിനിടെ വ്യാപകമായ മോഷണവും തിരിമറിയും നടന്നതായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായത്. ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ജൂൺ അഞ്ച് വരെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാർ കറൻസി നോട്ടുകളുടെ കെട്ടുകളും ചില്ലറത്തുട്ടുകളും വസ്ത്രങ്ങൾ, പോക്കറ്റുകൾ, ഷൂസുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിലും മറ്റ് രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒളിപ്പിക്കുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് മറ്റ് ചില ജീവനക്കാർ സഹായം നൽകുന്നതും മറപിടിക്കുന്നതും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

പരിശോധന നടത്തിയ കാലയളവിൽ മാത്രം ഏകദേശം 70 തവണ മോഷണമോ തിരിമറിയോ നടന്നതായി എസ്.ഐ.ടി വ്യക്തമാക്കി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, പണം കണ്ടെടുത്തതിൻ്റെ രേഖകൾ, സാക്ഷിമൊഴികൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അവിനാശ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവകുശ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രമാശങ്കർ മിശ്ര എന്നിവർക്ക് സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമികമായി പങ്കുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവനയായി എത്തുന്നത്. ഈ തുക എണ്ണുന്നതിലും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും വലിയ വീഴ്ചകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്.

മോഷണം സമ്മതിച്ച് ട്രസ്റ്റ്
അതേസമയം, സംഭാവനകളിൽ മോഷണം നടന്നതായി ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് സമ്മതിച്ചതായി വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (വി.എച്ച്.പി) അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിഡൻ്റ് അലോക് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ട്രസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ പൊലീസിൻ്റെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

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