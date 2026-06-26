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അയോധ്യ സംഭാവന തിരിമറി; രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായി രാജിവച്ചു

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ചകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

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Ayodhya Ram temple, Champat Rai (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 26, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 1:45 PM IST

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അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തിരിമറി വിവാദം രാജ്യത്താകെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കവേ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയും അംഗം അനിൽ മിശ്രയും രാജി സമർപ്പിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇരുവരും രാജി നൽകിയത്. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ഗുരുതര വീഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ (എസ്ഐടി) പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഇതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് രാജി.കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകി സംഭാവന എണ്ണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് ജീവനക്കാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ട്രസ്റ്റ് അംഗം കൃഷ്ണമോഹൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ട്രസ്റ്റിലെ ഉന്നത ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും അയോധ്യയിലെ പുരോഹിതരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിഷയത്തിൽ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് അന്വേഷണം വേഗത്തിലായത്.അതേസമയം, ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മുതിർന്ന ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രസ്റ്റിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സിബിഐ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം. സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദിയോറിയയിൽ ഒരു പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് യോഗി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. "നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് അയോധ്യ. അയോധ്യയിൽ ദുഷ്‌ട ദൃഷ്‌ടി പതിപ്പിക്കരുത്. ശ്രീരാമൻ്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പഠിക്കൂ. ഒരു എസ്‌ഐടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ നടപടി ആരംഭിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.

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പൊതുജനവിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കും. എസ്‌ഐടി റിപ്പോർട്ട് വന്നു, നടപടി ഉടൻ ആരംഭിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞങ്ങൾ സത്യത്തെ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു," യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം എഫ്‌ഐആറിൽ പേരുള്ള എട്ട് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണെന്നും അയോധ്യ എസ്‌എസ്‌പി ഗൗരവ് ഗ്രോവർ പറഞ്ഞു. കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ശേഷം പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

ഭക്തർ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സ്വർണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ, വജ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രേഖകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് എസ്ഐടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചോ കൃത്യമായ കണക്കുകളെക്കുറിച്ചോ തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

2025 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ നടന്ന മഹാകുംഭമേളയുടെ സമയത്താണ് പ്രധാനമായും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ആ സമയത്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കാണിക്കവഞ്ചികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

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Last Updated : June 26, 2026 at 1:45 PM IST

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RAM TEMPLE DONATION CASE
AYODHYA TEMPLE DONATION CASE
YOGI ADITYANATH
CHAMPAT RAI
SIT REPORT RAM TEMPLE DONATION CASE

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