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രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: എസ്ഐടിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ; ട്രസ്റ്റിൽ നിർണായക ഭരണപരിഷ്‌കാരങ്ങൾക്ക് സാധ്യത

റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും ശുപാർശകളും ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിലും സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും വൻ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

Ram Janmabhoomi Supreme Court UP government SIT investigation Ayodhya temple trust fraud
Ram temple Ayodhya (IANS)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 3:10 PM IST

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ലഖ്‌നൗ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ നൽകിയ സംഭാവനകളിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കും. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് കൈമാറുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വ്യത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിലും പണം എണ്ണുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും .

കാലാവധി നീട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല; വൈകാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തേക്ക്

ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്‍റെ ആവശ്യപ്രകാരം ജൂൺ 13 നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ മൂന്നംഗ എസ്‌.ഐ.ടി രൂപീകരിച്ചത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 15 ദിവസത്തെ സമയമാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ജൂലൈ 1-ന് ഇത് വീണ്ടും 15 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി നൽകുകയായിരുന്നു. കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇനി ഒരു നീട്ടിനൽകൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമെന്നും പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജൂലൈ 22-ന് അയോധ്യയിൽ ചേരുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നിർണായക യോഗത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലും വിവാദങ്ങളും

രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസ് ഇതിനകം തന്നെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കേസിൽ സമയബന്ധിതമായ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണമോ സി.എ.ജി (CAG) ഓഡിറ്റോ വേണമെന്ന ഹർജികളിൽ ജൂലൈ 13-ന് സുപ്രീം കോടതി ട്രസ്റ്റിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം, അന്വേഷണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് എസ്‌.ഐ.ടിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച 9 പേജുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കേസിൽ എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ചമ്പത് റായ്, അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്ന ശേഷമേ താൻ മൗനം വെടിയൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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തട്ടിപ്പ് തടയാൻ പോക്കറ്റില്ലാത്ത യൂണിഫോമും കടുത്ത നിയന്ത്രങ്ങളും

അന്വേഷണത്തോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹി ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി മഹാരാജ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്‌ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച അദ്ദേഹം, ഭാവിയിൽ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി പുതിയ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയതായും അറിയിച്ചു:

  • പോക്കറ്റില്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ: പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പോക്കറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേക യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കി.
  • നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ: സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഒരിടവും പണം എണ്ണുന്ന മുറിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല.
  • ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം: മേശപ്പുറത്ത് പണം എണ്ണുന്നതിന് പകരം തറയിൽ പായ വിരിച്ചാകും ഇനി പണം എണ്ണുക. ഈ സമയം രണ്ട് ട്രസ്റ്റ് പ്രതിനിധികളും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർബന്ധമായും ഒപ്പമുണ്ടാകും.
  • പരിശോധന: ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെയും പുറത്തുപോകുന്നവരെയും കടുത്ത ദേഹപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും.

ലഖ്‌നൗ ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്ത്, ഐ.ജി കിരൺ എസ്, ധനകാര്യ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി നീൽ രത്തൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

RAM JANMABHOOMI
SUPREME COURT
UP GOVERNMENT SIT INVESTIGATION
AYODHYA TEMPLE TRUST FRAUD
RAM TEMPLE DONATION THEFT

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