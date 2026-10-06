വിമാന ഇന്ധന വില വർധന; എയർലൈനുകളുമായും എണ്ണ കമ്പനികളുമായും ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വിമാന ഇന്ധന വില വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By ANI
Published : October 6, 2026 at 4:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി വിമാന ഇന്ധന (ATF) വിലയിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതിൻ്റെ ആഘാതം നേരിടാൻ എയർലൈനുകളുമായും എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുമായും സർക്കാർ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി രാം മോഹൻ നായിഡു വ്യക്തമാക്കി. IQFM സിമ്പോസിയം 2026ൻ്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വിമാന ഇന്ധന വില വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും അത് വിമാന ഇന്ധന വിലയിൽ ചെലുത്തുന്ന വലിയ സമ്മർദ്ദവുമാണ് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. എയർലൈനുകളുമായും എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുമായും ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ചർച്ചകൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ധന വിലയിൽ കുത്തനെയുണ്ടായ വർധനവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ പുതിയതായി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ ഇന്ധന നിരക്കുകളിൽ ഇൻഡിഗോ (IndiGo) മാറ്റം വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശം.
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ഉയർന്ന ഇന്ധനച്ചെലവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമീപകാല ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് വിമാന ഇന്ധന വില ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും എയർലൈൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. "കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് വിമാന ഇന്ധന വില. ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ വർധനവ്, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 14 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്" ഇൻഡിഗോ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ, 'ഉഡാൻ' (UDAN) പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രാദേശിക വ്യോമയാന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് നായിഡു പറഞ്ഞു. വാണിജ്യപരമായി ലാഭകരമല്ലാത്ത റൂട്ടുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുസ്ഥിരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി എയർലൈനുകൾക്ക് 'വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിങ്' (viability gap funding) നൽകിയാണ് സർക്കാർ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ പദ്ധതിയിലൂടെ 693 റൂട്ടുകൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന ഉത്പ്പാദന മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മൂല്യശൃംഖലയിൽ (value chain) മുന്നേറുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനായി എയർബസ്, ബോയിംഗ് തുടങ്ങിയ ആഗോള വിമാന നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുമായി (MSMEs) കൂടുതൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എയർബസും ബോയിംഗും ഇന്ത്യൻ ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധേയമാണ്... കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ നിലവിൽ ഏകദേശം നാല് ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള എയ്റോസ്പേസ് ഉപകരണങ്ങളും ഘടകങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ നായിഡു, ഈ ദശകാവസാനത്തോടെ ഇത് 10 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന മേഖലയിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു.
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