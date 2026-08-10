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"രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന കള്ളന്മാരെ പിടികൂടണം", മോദിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാര്‍ച്ചുമായി സന്യാസിമാര്‍, തടഞ്ഞ് പൊലീസ്, കേസില്‍ വദം കേള്‍ക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി

അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന മോഷണം, ഡൽഹിയിൽ സന്യാസിമാരുടെ വൻ പ്രതിഷേധം, 'വമ്പൻ സ്രാവുകളെ' പിടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

Monks March to PM Residence modi Ram Temple Fund Scam updation monk protest delhi
Modi, Monk protest (PTI, ETV Bharat)
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By PTI

Published : August 10, 2026 at 3:32 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ നൽകിയ സംഭാവനകളിൽ വൻതോതിൽ പണം മോഷണം പോയെന്ന ആരോപണത്തിൽ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സന്യാസിമാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറിലധികം സന്യാസിമാരും പുരോഹിതരും ആചാര്യന്മാരും ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ മാണ്ഡി ഹൗസിന് സമീപമുള്ള ബാരഖംബ റോഡിൽ ഒത്തുകൂടി. നേപ്പാൾ എംബസിക്ക് സമീപം നടന്ന ഈ പ്രതിഷേധം വൻ സുരക്ഷാ സന്നാഹത്തോടെയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് നേരിട്ടത്.

സംഭാവന മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലെ വമ്പൻ കള്ളന്മാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിക്കാനാണ് തങ്ങൾ എത്തിയതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

"സനാതന ധർമ്മത്തെ അപമാനിച്ചു": ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പീഠം ജഗദ്ഗുരു

പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പീഠത്തിലെ ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി രാമാനുജാചാര്യ, രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പ്രമുഖർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ മോഷണം പോയതോടെ പൊതുസമൂഹം എല്ലാ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെയും സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ തകർത്തു. സാധാരണക്കാരായ ചെറിയ കള്ളന്മാരെ മാത്രമല്ല, ട്രസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിഹിതം കവർന്ന ഉന്നതരായ വലിയ കള്ളന്മാരെയാണ് ജയിലിലടക്കേണ്ടത്. അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്," ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി രാമാനുജാചാര്യ ആക്രോശിച്ചു.

മാണ്ഡി ഹൗസിൽ തടഞ്ഞ് പൊലീസ്; പിന്തുണയുമായി പപ്പു യാദവ്

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനായിരുന്നു സന്യാസിമാരുടെ പദ്ധതിയെങ്കിലും, പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ മാണ്ഡി ഹൗസിന് സമീപം പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് തടഞ്ഞു. പൊലീസുമായി അനാവശ്യമായ സംഘർഷത്തിനില്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ ശക്തമായ സന്ദേശം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ സാധിച്ചതായും സന്യാസിമാർ പ്രതികരിച്ചു.

പാർലമെൻ്റിൽ രാമക്ഷേത്ര അഴിമതിക്കെതിരെ മുൻപ് സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ലോക്സഭാ എം.പി പപ്പു യാദവും സന്യാസിമാർക്ക് നേരിട്ട് പിന്തുണയുമായി പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയിൽ നടന്ന ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഹർജികൾ ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും

അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലെ സാമ്പത്തിക തിരിമറി ആരോപണങ്ങളിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് ഓഗസ്റ്റ് 17-ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതിനാൽ കേസ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

കേസിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക തിരിമറി അന്വേഷിക്കാൻ ഐജിപി കിരൺ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 4 അംഗ എസ്‌ഐടി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ മുൻപ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

വിഷയത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. "വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തി വഷളാക്കരുത്, ഇതൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ്, കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ ലക്ഷ്യം" എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.

കേസിൽ നിലവിൽ എട്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും, ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നുമാണ് നരേന്ദ്ര കുമാർ ഗോസ്വാമി, അജയ് കുമാർ റായ്, ദിനേശ് കുമാർ യാദവ്, ആർജെഡി എംപി സുധാകർ സിംഗ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം. രാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിനും കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് നടക്കുന്ന വാദം കേൾക്കൽ കേസിൽ നിർണായകമാകും.

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MONKS MARCH TO PM RESIDENCE
MODI
RAM TEMPLE FUND SCAM UPDATION
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