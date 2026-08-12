'കേരളം' രാജ്യസഭയും കടന്നു, ഇനി വേണ്ടത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം കൂടി മാത്രം
ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് തന്നെയാണ് ബില് അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : August 12, 2026 at 7:45 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും പിന്നിട്ട് കേരളം പേരുമാറ്റ ബില്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭ പാസാക്കിയ ബില് രാജ്യസഭയിലും പാസാക്കി. ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് തന്നെയാണ് ബില് അവതരിപ്പിച്ചത്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മു ബില്ലില് ഒപ്പു വയ്ക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നതോടെ 'കേരള' കേരളം ആയി മാറും.
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രാജ്യസഭയിലെ ചര്ച്ചയില് എം പിമാരായ ജെബി മേത്തര്, സി സദാനന്ദന് മാസ്റ്റര്, പി സന്തോഷ് കുമാര്, ഡോ. വി ശിവദാസന് , എ എ റഹീം എന്നിവര് മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത്.
ബില്ലില് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ ജെബി മേത്തര് സിജെപി പ്രക്ഷോഭകര്ക്കു നേരെ നടന്ന പൊലീസ് നടപടിയിലേക്ക് കടന്ന് വെടിവയ്പ്പിന് ഉത്തരവ് നല്കിയത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സഭയില് മറുപടി നല്കണമെന്ന് ജെബി മേത്തര് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ബില്ലിനു പുറത്ത് നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്ന്ന് ജെബി മേത്തറുടെ പരാമര്ശങ്ങള് ചെയര് രേഖയില് നിന്ന് നീക്കി.
കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത് സര്വ്വജ്ഞ പീഠം കയറിയ ആദി ശങ്കരന്റെ പേരിലാണെന്ന് ബില്ലില് സഭയില് സംസാരിച്ച സി സദാനന്ദന് മാസ്റ്റര് പറഞ്ഞു.
കാസര്കോഡ് ജില്ലയില് വി ഡി സവര്ക്കറുടെ പേരില് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ അധ്യാപകനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കേരളത്തില് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ബിജെപി അംഗം സി സദാനന്ദന് മാസ്റ്റര് സഭയില് പറഞ്ഞു.
കേരളം എന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുമാറ്റത്തിന്റെ നിമിഷത്തിനു വേണ്ടി മുഴുവന് മലയാളികളും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എം പി മാര് സൂചിപ്പിച്ചു.
കേരളം ശാസ്ത്ര, ഗണിത മേഖലകളിലും ആധ്യാത്മിക രാഷ്ട്ര തന്ത്ര രംഗങ്ങളിലും നല്കിയ സംഭാവനകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസാരിച്ച സുധാംശു ത്രിവേദി കേരളം എന്ന പേര് മാറ്റാന് പ്രമേയം പാസാക്കിയ കേരള നിയമസഭ മദനിക്ക് വേണ്ടി പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും കേരള സ്റ്റോറിയെപ്പറ്റി പരാമര്ശിച്ചതും ബഹളത്തിനിടയാക്കി.
അക്ഷരമാല പതിച്ച ഷര്ട്ട് ധരിച്ച് ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്ത ജോസ് കെ മാണി ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി.
പേരു മാറ്റം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള് കൂടി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പരിഗണിക്കണമെന്ന് പി സന്തോഷ് കുമാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നാല് കോടി മലയാളികള് ആഹ്ളാദിക്കുന്ന നിമിഷമാണിതെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.കേരളം എന്ന പേര് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് ലോക്സഭയില് അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണ് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങളും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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