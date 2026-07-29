ETV Bharat / bharat

'വന്ദേമാതര'ത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം; ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കി

ദേശീയ പതാക, ഭരണഘടന, ദേശീയ ഗാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെ അനാദരിക്കുന്നതോ അപമാനിക്കുന്നതോ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാനും അതിന് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

RAJYA SABHA VANDE MATARAM RAJYA SABHA BILL FOR VANDE MATARAM VANDE MATARAM SONG CONTROVERSY
Rajya Sabha (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ ഗീതമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കി. 'ദേശീയ ബഹുമതിയെ അപമാനിക്കുന്നത് തടയൽ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026' ശബ്‌ദ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് പാസാക്കിയത്. ദേശീയ പതാക, ഭരണഘടന, ദേശീയ ഗാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെ അനാദരിക്കുന്നതോ അപമാനിക്കുന്നതോ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാനും അതിന് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ നിയമനിർമാണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ജൂലൈ 24-ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദേശീയ ഗാനമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ 'വന്ദേമാതര'ത്തിനും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. 'വന്ദേമാതര'ത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടി.

സഭ അധ്യക്ഷന്‍ ബില്ല് പരിഗണിക്കുന്നതിനും പാസാക്കുന്നതിനുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചർച്ച ആരംഭിച്ചപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധം തുടരുകയും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടുതവണ സഭ നിർത്തിവെച്ച ശേഷം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന അംഗങ്ങളോട് മര്യാദ പാലിക്കാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവംശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രതികരണം പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ സഭാ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് തുടർന്നു. പിന്നീട് നിർദ്ദിഷ്‌ട നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് സാമൂഹ്യനീതി-ശാക്തീകരണ സഹമന്ത്രി രാംദാസ് അതാവലെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

കോൺഗ്രസിനെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി

പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം പയറ്റി കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ പല സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളും 'വന്ദേമാതരം' എന്ന് അവസാനമായി ഉരുവിട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു.

വന്ദേമാതരത്തോടുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ എതിർപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ അവരെ തക്കതായ പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും റായ് പറഞ്ഞു. "ഏക് ഭാരത്, ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്" എന്ന ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന് 'വന്ദേമാതരം' അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also read:പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ പാസാക്കി, ക്രമക്കേടുകളിൽ ഇനി കടുത്ത ശിക്ഷ

TAGGED:

RAJYA SABHA
VANDE MATARAM
RAJYA SABHA BILL FOR VANDE MATARAM
VANDE MATARAM SONG CONTROVERSY
VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.