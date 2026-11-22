രാജ്യസഭാ എം പി രാംറാവു വഡ്കുതെ അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്ന്ന്
ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി എയിംസിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം.
Published : November 22, 2026 at 11:11 AM IST
മുംബൈ: രാജ്യസഭാ എം പി രാംറാവു വഡ്കുതെ അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി എയിംസിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയായിരുന്നു രാംറാവു വഡ്കുതെ. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ബിജെപി അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾക്കും അഴിമതിരഹിത പ്രതിച്ഛായയ്ക്കും പേരുകേട്ട വ്യക്തയായിരുന്നു വഡ്കുതെ.
ആദ്യകാലത്ത് ആട്, ചെമ്മരിയാട് വളർത്തൽ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു വഡ്കുതെ. നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ (എൻസിപി) നേതാവായിരുന്ന അദ്ദേഹം, പാർട്ടിയുടെ ക്വാട്ടയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2019 ലാണ് അദ്ദേഹം എൻസിപി വിട്ട് ബിജെപിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. തുടർന്ന് 2021 ൽ ബിജെപിയുടെ ഹിംഗോളി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനാവുകയായിരുന്നു. ഹിംഗോളി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര മന്ത്രി മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു
"പാർലമെൻ്റിലെ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ ബിജെപി നേതാവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ രാംറാവു വഡ്കുതെജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം ശക്തി നൽകട്ടെ", മന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Deeply saddened by the passing of our colleague in Parliament, BJP leader and Rajya Sabha MP Shri Ramrao Vadkute ji. My heartfelt condolences to his family and friends. May God grant peace to the departed soul and strength to his loved ones in this difficult hour. Om Shanti🙏 https://t.co/2SiuPUzlRW— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 22, 2026
ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച് രോഹിത് പവാർ
എൻസിപി നേതാവ് രോഹിത് പവാർ രാംറാവു വഡ്കുതെയുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ദുരിത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സാധാരണ ജനങ്ങളുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെയും താഴെത്തട്ടിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ സമർപ്പിത പൊതുസേവനത്തെയും പവാർ അനുസ്മരിച്ചു.
"രാംറാവു വഡ്കുതെ അന്തരിച്ച വാർത്ത അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണ്. ജനങ്ങൾക്കായി പാർട്ടിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി നൽകട്ടെ, ഈ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ; ഹൃദയംഗമമായ ആദരാഞ്ജലി!", പവാർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
खासदार मा. श्री. रामराव वडकुते साहेब यांचं हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने दिल्लीत निधन झाल्याचं वृत्त अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायी आहे. तळागाळात काम करणारा जमिनीवरचा कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख होती. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो, ही प्रार्थना! भावपूर्ण श्रद्धांजली! 🙏💐— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 22, 2026
അനുശോചിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ സ്പീക്കർ
വഡ്കുതെയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കർ. രാംറാവു വഡ്കുതെ ഡൽഹിയിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചുവെന്ന വാർത്ത വളരെ വേദനാജനകവും ഹൃദയഭേദകവുമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്നും രാഹുൽ നർവേക്കർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
भावपूर्ण श्रद्धांजली! राज्यसभा खासदार मा. रामरावजी वडकुते यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने दिल्ली येथे दुःखद निधन झाल्याची बातमी अत्यंत वेदनादायी आणि मनाला चटका लावणारी आहे. या कठीण प्रसंगी आम्ही वडकुते कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास चिरशांती देवो आणि शोकाकुल परिवारास हे दुःख पेलण्याची शक्ती देवो, हीच प्रार्थना. ॐ शांती!— Rahul Narwekar (@rahulnarwekar) November 22, 2026
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