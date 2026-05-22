10 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, 24 സീറ്റ്; രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കും ജാർഖണ്ഡിൽ രണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 11:59 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 24 രാജ്യസഭ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒഴിവ് വരുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് ജൂൺ 18നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് നാല് സീറ്റുകളിലേക്ക് വീതം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കും ജാർഖണ്ഡിൽ രണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് ജനവിധി. മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, അരുണാചൽപ്രദേശ്, മിസോറാം എന്നീ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന ഓരോ സീറ്റുകളിലേക്കും ഇതോടൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. രാജ്യസഭയിലെ നിലവിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

വിജ്ഞാപനവും തീയതികളും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ജൂൺ ഒന്നിന് പുറത്തിറങ്ങും. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ എട്ടാണ്. ജൂൺ ഒൻപതിന് പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടക്കും. സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ ജൂൺ 11 വരെ നിയമപരമായ അനുവാദമുണ്ടാകും. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭയിലെ അംഗബലം അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നിലവിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് രാജ്യസഭയിലുള്ള സ്വാധീനം വരും വർഷങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ ഈ ജനവിധി വളരെ നിർണായകമായി മാറും.

ജൂൺ 18ന് വോട്ടെടുപ്പ്
ജൂൺ 18ന് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെയാണ് പോളിങ് സമയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. ജൂൺ 20ന് മുൻപായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ മുഴുവനായും പൂർത്തിയാകുമെന്നും കമ്മിഷൻ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പാനൽ രൂപീകരിക്കും. പോളിങ് നടപടികൾ സുതാര്യമാക്കാൻ മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ക്യാമറ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് വോട്ടവകാശമുള്ളത്.

വയലറ്റ് പേന മാത്രം
ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥാനാർഥികൾക്കുള്ള മുൻഗണന അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ നൽകുന്ന വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സ്കെച്ച് പേനകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് കർശന നിർദേശമുണ്ട്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ സ്വന്തമായോ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്തതോ ആയ യാതൊരു പേനയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ വോട്ട് അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്ക് പൂർണ അധികാരമുണ്ട്.

പ്രമുഖരും വിരമിക്കുന്നു
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അനവധി പ്രമുഖർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി വിരമിക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ ദിഗ്‌വിജയ സിങ്, കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ തുടങ്ങി ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ രാജ്യസഭ കാലാവധിയും ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.

വീണ്ടും ഇവർ രാജ്യസഭയിൽ എത്തുമോ എന്നത് ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാര്യമാണ്. ഇതിനു പുറമെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഷിബു സോറൻ്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ജാർഖണ്ഡിൽ ഒഴിവ് കിടക്കുന്ന സീറ്റിലേക്കും ഈ സമയം ജനവിധി തേടും. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭയായ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷമാണ്. മൊത്തം അംഗങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പേർ ഓരോ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും വിരമിക്കുന്നതാണ് രാജ്യസഭയുടെ ചിട്ടയായ രീതി. ഇത്തരത്തിൽ വിരമിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരെ കണ്ടെത്താനാണ് സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.

