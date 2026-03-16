ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്: ഇന്ന് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, കോണ്ഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ റിസോർട്ടുകളിൽ, 26 പേര് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
37 രാജ്യസഭ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ബിജെപിയുടെ ഏഴ് എംപിമാർ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ പോളിങ് തുടരും.
Published : March 16, 2026 at 1:46 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഏപ്രിലിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ ഒഴിയുന്ന സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ശരദ് പവാറടക്കം 26 പേരെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപിയുടെ ഏഴ് എംപിമാരും എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസ് അഞ്ച്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) നാല്, ഡിഎംകെ മൂന്ന്, ശിവസേന, ആർപിഐ (എ), എൻസിപി, എൻസിപി (എസ്പി), എഐഎഡിഎംകെ, പിഎംകെ, യുപിപിഎൽ എന്നിവര് ഓരോ സീറ്റ് വീതം നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (അതാവാലെ) യുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവാലെ, കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി, നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (ശരദ്ചന്ദ്ര പവാർ) മേധാവി ശരദ് പവാർ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എഐഎഡിഎംകെയുടെ എം തമ്പിദുരൈ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് തവ്ഡെ, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ടിഎംസി സംസ്ഥാന മന്ത്രി ബാബുൽ സുപ്രിയോ എന്നിവരും എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെ പോളിങ് തുടരും, വോട്ടെണ്ണൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രിയില് ഏഴും, തമിഴ്നാട്ടില് ആറും, ബിഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വീതവും, ഒഡിഷയിലെ നാലും, അസമിൽ മൂന്നും, തെലങ്കാന, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീതം, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് 37 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സിറ്റിങ് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ഏപ്രിലിൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഏപ്രിലിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നവരിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ രാംനാഥ് താക്കൂർ, രാംദാസ് അത്താവാലെ, രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവംശ് നാരായൺ സിംഗ്, എൻസിപി-എസ്പിയുടെ ശരദ് പവാർ, ആർഎൽഎമ്മിൻ്റെ ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി, എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് എം തമ്പിദുരൈ, ഡിഎംകെ നേതാവ് തിരുച്ചി ശിവ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബിഹാർ, ഒഡിഷ, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ 11 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് മത്സരം.
ബിഹാർ
ബിഹാറിൽ ജെഡിയു നേതാവ് നിതീഷ് കുമാറും, രാംനാഥ് താക്കൂറും വിജയം ഉറപ്പാക്കി. ബിജെപിയുടെ നിതിൻ നബിൻ, ശിവം കുമാർ എന്നിവരും വിജയം ഉറപ്പാക്കി. എന്നാൽ അഞ്ചാം സീറ്റിൽ എൻഡിഎയുടെ ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയും മഹാഗത്ബന്ധൻ്റെ എഡി സിങും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്.
നിലവിൽ 35 എംഎൽഎമാരുള്ള മഹാഗത്ബന്ധന് വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ആറ് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ കൂടി ആവശ്യമാണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എഐഎംഐഎമ്മിലെ അഞ്ച് എംഎൽഎമാരും തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഐഎംഐഎമ്മിൻ്റെ ബിഹാർ പ്രസിഡൻ്റ് അക്തറുൽ ഇമാൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താറിൽ തേജസ്വി യാദവ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവിടെ പാർട്ടി ആർജെഡി സ്ഥാനാർഥിക്ക് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഏക ബിഎസ്പി എംഎൽഎയും സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
കുശ്വാഹ വിജയിക്കുമെന്ന് എൻഡിഎ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചാല് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാനാകും. ചില കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെയും ഏക ബിഎസ്പി എംഎൽഎയെയും എൻഡിഎ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്.
ഹരിയാന
ഹരിയാന നിയമസഭയിലെ 90 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപിക്ക് 48 സീറ്റുകളുണ്ട്. രണ്ട് ഐഎൻഎൽഡി എംഎൽഎമാരും മൂന്ന് സ്വതന്ത്രരും ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് വിവരം. അതായത് ബിജെപിക്ക് 53 വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയ 31 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയം ഉറപ്പാക്കിയതോടെ രണ്ടാമത്തെ സീറ്റിലേക്ക് 22 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി കരംവീർ ബോധ് പാർട്ടിയുടെ 37 വോട്ടുകളിൽ 31 എണ്ണം നേടി വിജയിക്കും, ആറ് വോട്ടുകൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതായത് ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സതീഷ് നന്ദലിന് വിജയിക്കാൻ ഒമ്പത് വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെ വോട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഇത് തടയുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അവരുടെ 31 എംഎൽഎമാരെ ഹിമാചലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒഡിഷ
ഒഡിഷയിലെ 147 അംഗങ്ങളിൽ, വിജയിക്കാൻ ഓരോ നോമിനിക്കും 30 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്. സംസ്ഥാന ബിജെപി മേധാവി മൻമോഹൻ സമലും നിലവിലുള്ള ബിജെപി രാജ്യസഭാ എംപി സുജിത് കുമാറിനും വിജയം ഉറപ്പെന്നാണ് എന്ഡിഎ വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ നാലാമത്തെ സീറ്റിലേക്ക് രണ്ട് സ്ഥാനാർഥികള് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബിജെപിക്ക് 22 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ ദിലീപ് റേയ്ക്ക് വിജയിക്കാൻ എട്ട് വോട്ടുകൾ കൂടി ആവശ്യമാണ്.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ 14 എംഎൽഎമാരും സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഏക എംഎൽഎയും സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ദത്തേശ്വർ ഹോട്ടയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്താൽ, അദ്ദേഹത്തിന് 33 വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുകയും ഒരു വോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും.
കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബിജെഡിയുടെയും ചില എംഎൽഎമാരെ ക്രോസ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
