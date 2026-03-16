രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ട്വിസ്റ്റ്; ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌ത് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാര്‍

26 സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിഹാറിലെ അഞ്ച് സീറ്റുകളിലും എൻഡിഎ വിജയിച്ചു, ഒഡിഷയിൽ ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്രൻ വിജയിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 8:32 PM IST

4 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വമ്പന്‍ ട്വിസ്റ്റ്. ബിജെപി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌ത് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാര്‍. ഒഡിഷയിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ദിലീപ് റേയ്‌ യ്ക്കാണ് മൂന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാര്‍ വോട്ടു ചെയ്‌തത്. ബിഹാറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാര്‍ വോട്ടെടുപ്പില്‍ നിന്നും മാറി നിന്നതോടെ ആര്‍ജെഡി സ്ഥാനാര്‍ഥി വിജയം നഷ്‌ടമായി. പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ‌തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചതോടെ ബിഹാറിലെ അഞ്ച് സീറ്റുകളിലും എൻഡിഎ വിജയിച്ചു. ഒഡിഷയിൽ ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്രൻ വിജയിച്ചു. എംഎൽഎമാരായ രമേശ് ജെന, ദശരഥി ഗൊമാംഗോ, സോഫിയ ഫിർദൗസ് എന്നിവർ പാര്‍ട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ചു ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്‌തതായി ഒഡിഷ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ഭക്ത ചരൺ ദാസ് പറഞ്ഞു. ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌തതായി ബിജെഡിയുടെ ബങ്കി എംഎൽഎ ദേവി രഞ്ജൻ ത്രിപാഠിയും വ്യക്തമാക്കിതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഓരോ ട്വിസ്റ്റുകളും പുറത്ത് വന്നു.

ബിഹാര്‍

പ്രതിപക്ഷമായ മഹാസഖ്യത്തെ (ഗ്രാൻഡ് അലയൻസ്) മറികടന്ന് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് (എൻ‌ഡി‌എ) ബിഹാറിലെ അഞ്ച് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ നേടി. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേരും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിൽ (ആർ‌ജെ‌ഡി) നിന്നുള്ള ഒരാളും ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ 'നോ ഷോ'ക്കിടയിലാണ് വിജയം. നിലവിലെ രാജ്യസഭാ അംഗമായ അമരേന്ദ്ര ധാരി സിങ്ങ് പരാജയപ്പെട്ടു. നിതീഷ് കുമാർ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) മേധാവി നിതിൻ നബിൻ, കേന്ദ്രമന്ത്രി രാം നാഥ് താക്കൂർ, രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോർച്ച (ആർഎൽഎം) പ്രസിഡൻ്റ് ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ, ബിജെപി നേതാവ് ശിവേഷ് കുമാർ എന്നിവർ വിജയിച്ചു.

"അഞ്ച് സീറ്റുകളും ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തെപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരെ കെട്ടിയിടേണ്ടി വന്നില്ല. മനുഷ്യരെയല്ല, നാല് കാലുള്ള ജീവികളെയാണ് കെട്ടിയിടുന്നത്. മഹാഗത്ബന്ധൻ അവരുടെ എംഎൽഎമാരെ ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ അടച്ചിട്ടു. അവരുടെ നാല് എംഎൽഎമാർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. അവർ വോട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുമായിരുന്നു" ബിഹാർ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന ജെഡിയു നേതാവുമായ ഷർവൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.

"നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലെ മൂന്ന് എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി മോഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന്"പാർട്ടിഎംഎൽഎമാരുടെ അഭാവത്തെയും ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച ബിഹാർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ബിപിസിസി) പ്രസിഡൻ്റ് രാജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ ഭരണ സഖ്യം ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ അധികാരവും പണവും ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ആർജെഡി വക്താവ് ശക്തി സിങ് യാദവ് ആരോപണം ഉയര്‍ത്തി.

ഒഡിഷ

ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ദിലീപ് റേ തിങ്കളാഴ്‌ച മൂന്നാം തവണയും രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മൻമോഹൻ സമൽ, ബിജെപി നേതാവ് സുജീത് കുമാർ, ബിജെഡി നോമിനിയായ സാൻട്രപ്‌ത് മിശ്ര എന്നിവരും ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് ഉപരിസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവ് തടയുന്നതിനായി ശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ബിജെഡി പ്രസിഡൻ്റ് നവീൻ പട്‌നായിക്കിന് റേയുടെ വിജയം വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ തിരിച്ചടിക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു. ബിജെപിയുടെ പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച റേയ്ക്ക്, പാർട്ടി പരിധികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർണായക പിന്തുണ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്രനായി രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച് വീണ്ടും വിജയം നേടി റേ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു.

"ഒഡിഷയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ന് നേടിയ വിജയം എൻ്റേത് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാംഗങ്ങൾ കാണിച്ച വിശ്വാസത്തെയും സൽസ്വഭാവത്തെയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഉറച്ച പിന്തുണയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു. പിന്തുണ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ബിജെഡി, കോൺഗ്രസ്, സ്വതന്ത്രർ എന്നിവരുടെ എംഎൽഎമാരോടും ഞാൻ ഒരുപോലെ നന്ദിയുള്ളവനാണ്.

നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. എളിമയോടെയും ആഴമായ കർത്തവ്യബോധത്തോടെയും ഞാൻ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ, ഒഡിഷയിലെ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിക്കായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും. എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും എല്ലാവർക്കും കൂപ്പുകൈകളോടെ നന്ദി പറയുന്നു" ദിലീപ് റേ പറഞ്ഞു.

നാടകീയമായ നീക്കങ്ങള്‍

രാവിലെ മുതൽ ഒഡിഷ നിയമസഭയിൽ നാടകീയമായ നീക്കങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഒഡീഷ നിയമസഭയിലെ 147 എംഎൽഎമാരും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നിയമസഭയിലെ 54-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.

82 എംഎൽഎമാരുമായി ബിജെപി രണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടി, ഓരോ സ്ഥാനാർഥിക്കും വിജയിക്കാൻ 30 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. 48 എംഎൽഎമാരുള്ള ബിജെഡി, തങ്ങളുടെ മിച്ച വോട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഡോ. ദത്തേശ്വർ ഹോട്ടയെ സംയുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്തി. എന്നിരുന്നാലും, ക്രോസ് വോട്ടിങ് ഫലം മാറ്റിമറിച്ചു.

ഫലം അനുസരിച്ച്, മൻമോഹൻ സമലിനും സുജീത് കുമാറിനും 35 വോട്ടുകൾ വീതവും സാൻട്രപ്‌ത് മിശ്രയ്ക്ക് 31 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. റായിക്കും ഹോട്ടയ്ക്കും 23 വീതം ഒന്നാം മുൻഗണന വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, പാർട്ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്‌ത ഏഴ് ബിജെഡി എംഎൽഎമാരുടെയും മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമായ സംഖ്യകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു.

ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന സംഘടനാ നേതാവായ മൻമോഹൻ സമൽ രണ്ടാം തവണയും രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2000 മുതൽ 2004 വരെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഉപരിസഭയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുജീത് കുമാർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് രണ്ടാം തവണയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

2020 ൽ ബിജെഡി നോമിനിയായി അദ്ദേഹം ഉപരിസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ 2024 ൽ ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു. നവീൻ പട്‌നായിക്കിൻ്റെ മുൻ കോർപ്പറേറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവും രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്‌ടാവുമായിരുന്ന സാൻട്രപ്‌ത് മിശ്രയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ബിജെഡിക്ക് ഒരു സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഹരിയാനയില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

