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'പോളിയോ ഫ്രീ പാകിസ്ഥാൻ'; ലഘുലേഖ അനധികൃതമായി പ്രചരിപ്പിച്ചതില്‍ വിശദീകരണം തേടി സിഎംഒ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച ലഘുലേഖയില്‍ ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ കാണ്ടിയുടെ പേര്, പോളിയോ ഫ്രീ പാകിസ്ഥാൻ ലോഗോയില്‍ വിശദീകരണം തേടി സിഎംഒ.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 8:11 PM IST

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ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ "പോളിയോ ഫ്രീ പാകിസ്ഥാൻ" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരസ്യ ലഘുരേഖ പ്രചരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അനധികൃത പോളിയോ അവബോധ സാമഗ്രികളുടെ പ്രചാരത്തെക്കുറിച്ച് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ രജൗരി ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ കാണ്ടിയോട് വിശദമായ വസ്‌തുത റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിര്‍ദേശിച്ചു.

ലോഗോ പ്രചരിപ്പിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും അവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രജൗരി ഉത്തരവിട്ടു. ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫിസിൻ്റെ അറിവോടെയോ അംഗീകാരത്തോടെയോ മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കിയതാണോ, അംഗീകരിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സിഎംഒ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനധികൃത ലോഗോയും മുദ്രാവാക്യവും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവാദികളെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും, പ്രചരിക്കാൻ കാരണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും റിപ്പോർട്ടില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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ലഘുലേഖയുടെ നിർമ്മാണം, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, അംഗീകാരം, അച്ചടി, വിതരണം എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ നിർദ്ദിഷ്‌ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ ഏജൻസികളെയോ തിരിച്ചറിയാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ, ആരുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ലോഗോയും വാചക ഉള്ളടക്കവും പ്രമാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിശദീകരിക്കണം.

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"പോളിയോ ഫ്രീ പാകിസ്ഥാൻ"

ജമ്മു കാശ്‌മീരില്‍ പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോളിയോ ഫ്രീ പാകിസ്ഥാൻ ലോഗോ ഉള്‍ക്കൊണ്ട പരസ്യ ലഘുലേഖ പ്രചരിച്ചു. വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും പോളിയോ ഫ്രീ പാകിസ്ഥാൻ ലോഗോ ദൃശ്യമായതോടെ സംഭവത്തില്‍ അധികാരികള്‍ ഇടപെട്ടു.

ലഘുലേഖയിൽ ബിഎംഒ കണ്ടിയുടെ പേരും സ്ഥാനപ്പേരും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കിയതാണെന്ന ധാരണയാണ് ലഘുലേഖയിലുള്ളത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ലഘുലേഖയിൽ നാഷണൽ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ലോഗോയും പോളിയോ ഫ്രീ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യവും പ്രധാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഎംഒ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഇവ രണ്ടും ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ആരോഗ്യ-മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായോ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ലോഗോയും മുദ്രാവാക്യവും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അനധികൃതവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആരോഗ്യ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ അയൂബ് ലോൺ ആണ് പ്രമോഷണൽ മെറ്റീരിയൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ടതെന്ന് ഔദ്യോഗിക കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു.

കർശനമായ മുൻകൂർ പരിശോധനയും ഔപചാരിക അനുമതിയും കൂടാതെ ഇനി മുതൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിന്റെ പേരിൽ യാതൊരു പ്രമോഷണൽ മെറ്റീരിയലോ, പരസ്യമോ, പോസ്റ്ററോ, ലഘുലേഖയോ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളടക്കമോ നൽകാനോ വിതരണം ചെയ്യാനോ പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസ് ഉത്തരവിട്ടു.

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