"സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നവരും കണ്ടെത്തുന്നവരുമായി ഇന്ത്യ മാറണം"; രാജ്നാഥ് സിങ്
പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന ആശയം വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ലെന്നും, മറിച്ച് തന്ത്രപ്രധാനമായ ആവശ്യകത കൂടിയാണെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.
Published : November 15, 2026 at 7:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപഭോക്താവ് മാത്രമാകാതെ, നിർണ്ണായക മേഖലകളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നവരും നൂതന ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവരും ആഗോളതലത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുമായി ഇന്ത്യ മാറണമെന്ന് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന ആശയം വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ലെന്നും, മറിച്ച് തന്ത്രപ്രധാനമായ ആവശ്യകത കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് എനേബിളിങ് ടെക്നോളജീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള' 36-ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തെയും 'എയ്റോസ്പേസിലെ നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള' 15-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സിമ്പോസിയത്തെയും ഓൺലൈനായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പ്രതിരോധ സജ്ജീകരണങ്ങളും സ്വയംപര്യാപ്തതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് (NDT) സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കും അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകി.
Quality is key to national security. Whether it is a missile, an aircraft, a naval platform or a spacecraft, every critical defence system must deliver precise performance, withstand demanding conditions and function with the highest reliability. https://t.co/h3XXVvEPTK— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 15, 2026
"നൂതന പരിശോധനാ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, പ്രത്യേക സെൻസറുകൾ, മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ, അനുബന്ധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്നിവയിൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശീയമായ കഴിവുകൾ നാം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സാങ്കേതിക ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും നിർണ്ണായകമായ പ്രതിരോധ വിതരണ ശൃംഖലകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ഈ മേഖലകളിൽ ആഭ്യന്തര ശേഷി വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്," രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ നിർമ്മാതാക്കൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ (MSME) എന്നിവർക്ക് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഓരോ നിർണ്ണായക വസ്തുവിലും, നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവും വിശ്വാസ്യതയും പുലർത്തണമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
നിർമാണത്തിൽ ഗുണനിലവാരം പുലർത്തുക
ഉപകരണങ്ങളിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തകരാറുകൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുകയും, അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കുകയും ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുസ് കുറയ്ക്കുകയും, നിർണ്ണായക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തെത്തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു . അതുകൊണ്ട് തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന രീതിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന്, നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് തകരാറുകൾ തടയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നാം മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
India's growing indigenous capabilities across missile development, naval platforms, aerospace engineering, radar systems and space applications are driving the nation towards a stronger, more self-reliant defence future, powered by the achievements of its scientists, engineers and industry partners.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 15, 2026
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രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വികസിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, വിശ്വാസ്യത, സുരക്ഷ എന്നിവയെക്കൂടിയാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മിസൈലുകൾ, വിമാനങ്ങൾ, നാവിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ ഗുണനിലവാരം എന്നത് കേവലമൊരു നിർമ്മാണ ആവശ്യകതയല്ല. മറിച്ച് പ്രവർത്തന വിശ്വാസ്യതയുടെയും ദേശീയ സുരക്ഷയുടെയും അനിവാര്യമായ ഘടകമാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
India is fostering a strong culture of innovation in defence through initiatives such as iDEX and the Technology Development Fund (TDF). These efforts, backed by progressive policy reforms, are driving indigenous technological advancements and strengthening capabilities across critical defence sectors.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 15, 2026
സാങ്കേതിക നേതൃത്വം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ.ഡി.ടിയുടെ (NDT) പ്രാധാന്യം എത്ര പറഞ്ഞാലും അധികമാകില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ആത്മനിർഭരത കൈവരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം കേവലമൊരു സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യമല്ലെന്നും അതൊരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ആവശ്യകതയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
ഐ.എൻ.എസ് വിക്രാന്ത് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല്
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഐ.എൻ.എസ് വിക്രാന്ത് (INS Vikrant) കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിനെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് യാത്രയിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായും രാജ്നാഥ് സിങ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. സ്ഥാപനപരമായ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും നയ സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നവീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
"ഇന്നൊവേഷൻസ് ഫോർ ഡിഫൻസ് എക്സലൻസ് (iDEX), ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് (TDF) എന്നിവ നൂതന ചിന്തകളെയും, സാങ്കേതിക വികസനത്തെയും, പരീക്ഷണങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പദ്ധതികളാണ്. ഇവ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI), മെഷീൻ ലേണിങ്, റോബോട്ടിക്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സെൻസറുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ്, പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവ പരിശോധനയുടെയും ഘടനാപരമായ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും സാധ്യതകൾ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് പരിശോധനകളുടെ വേഗതയും കൃത്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്താനും സങ്കീർണ്ണമായ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാനും പരമ്പരാഗത രീതികളിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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