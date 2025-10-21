'ഇന്ത്യയില് നക്സലിസം ഉടൻ ചരിത്രമാകും'; പൊലീസിനും സുരക്ഷ സേനയ്ക്കും രാജ്നാഥ് സിങ്ങിൻ്റെ പ്രശംസ
Published : October 21, 2025 at 1:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പൊലീസിൻ്റെയും സുരക്ഷാ സേനയുടെയും അക്ഷീണ പരിശ്രമം മൂലം ഇന്ത്യയില് നക്സലിസം ഉടന് ചരിത്രമാകുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നിരവധി നകസ്ലൈറ്റുകള് കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രസ്താവന. നക്സലൈറ്റുകൾക്ക് എതിരായ പ്രചാരണത്തിൻ്റെയും പ്രവര്ത്തനത്തിൻ്റെയും വിജയമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാമെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഈ വിജയത്തില് അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ച എല്ലാ പൊലീസ്, സുരക്ഷ സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് അനുസ്മരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി. ഡൽഹിയിലെ ചാണക്യപുരിയില് വച്ച് നടന്ന ദേശീയ പൊലീസ് സ്മാരകത്തിൽ അദ്ദേഹം പുഷ്പ ചക്രം അർപ്പിക്കുകയും ഗാർഡിൽ നിന്ന് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
"ഒരുകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ആയുധമെടുത്ത മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് കീഴടങ്ങുകയും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സ്വയം വരുകയും ചെയ്തു. ഇത് നക്സലൈറ്റുകൾക്ക് എതിരായ പ്രചാരണത്തിൻ്റെയും പ്രവര്ത്തനത്തിൻ്റെയും വിജയമായി വിലയിരുത്താം. സുരക്ഷാ സേനയുടെ അക്ഷീണ പരിശ്രമം കാരണം മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങള് ഇപ്പോൾ ചരിത്രമാകാനുള്ള വക്കിലാണ്. ഇതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു" - രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.
"2026 മാർച്ചോടെ ഇന്ത്യയിൽ നക്സൽ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. വളരെക്കാലമായി നക്സലിസം നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന ഭീഷണിയാണ്. ഛത്തീസ്ഗഢ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരവധി ജില്ലകൾ നക്സലിസത്തിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിരുന്നു, റോഡുകളില്ല, ആളുകൾ ഭയത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്.
ഈ പ്രശ്നം ഇനി നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ പൊലീസ്, സിആർപിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിതമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച രീതി പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതാണ"- രാജ്നാഥ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഒരുകാലത്ത് നക്സൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. റെഡ് കോറിഡോർ എന്ന പേരിൽ ഒരുകാലത്ത് കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങള് ഇപ്പോൾ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്ന ഇടനാഴിയായി മാറിയിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാതാണ് വാസ്തവം. ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന് പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനയും ഒരുപോലെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ പൊലീസ് സേനയുടെ നവീകരണത്തിനായി മോദി സർക്കാർ നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളെയും ബജറ്റിനെയും കുറിച്ചും മന്ത്രി സദസില് സംസാരിച്ചു. പരിമിത വിഭവങ്ങള് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിലൂടെയും സംയോജനത്തിലൂടെയും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊലീസ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, ധാരണകൾക്കെതിരെയും പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1959-ൽ ലഡാക്കിലെ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് പ്രദേശത്ത് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട 10 സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് സേന (സിആർപിഎഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും പൊലീസ് സ്മൃതി ദിനം ആചരിക്കുന്നു.
