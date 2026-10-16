ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കില്ല; രാജ്യത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് മോഡൽ കലാപത്തിന് കോൺഗ്രസ് ശ്രമമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്
ലഖ്നൗവിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ് നടപടിയെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
Published : October 16, 2026 at 10:56 AM IST
ലഖ്നൗ: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷനെതിരെ (എസ്.ഐ.ആർ) നടക്കുന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ മറവിൽ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ബംഗ്ലാദേശ് മോഡൽ ഭരണമാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുമാണ് കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ലഖ്നൗവിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ് നടപടിയെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ കരുവാക്കി രാഷ്ട്രീയ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്രമം. ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. യുവാക്കളുടെ ഊർജം രാജ്യനിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും അരാജകത്വത്തിനും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസും അനുബന്ധ സംഘടനകളും ചെയ്യുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്നതിന് സമാനമായ ഭരണമാറ്റമാണ് ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർത്ത് രാജ്യത്തെ കലാപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏക അജണ്ട. നിലവിലെ പോരാട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണത്തിനോ എസ്.ഐ.ആറിനോ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനോ എതിരെയല്ല. മറിച്ച് രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബലികൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി ജനവിധി മാനിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് സ്വയം പരിശോധന നടത്തണമെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മാറ്റിവച്ച സംഭവം അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്ഥാനാർഥി മരിച്ചാൽ ആ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം മാറ്റിവയ്ക്കുക എന്നതാണ് ചട്ടം. അമേഠിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മാറ്റിവച്ചത് എന്തിനായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ചൗരിചൗര സംഭവത്തിൽ അക്രമം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി നിസ്സഹകരണ സമരം പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് അക്രമത്തിലൂടെയും അരാജകത്വത്തിലൂടെയും രാഷ്ട്രീയ പരാജയത്തിന് പകരം വീട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പാർലമെൻ്റ് മാത്രമല്ല, തെരുവുകളും പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള വഴിയാണെന്ന ആഖ്യാനമാണ് ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ ഗാന്ധിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ ധാർമിക അവകാശവും കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 37 വർഷമായി അധികാരത്തിന് പുറത്തുള്ളതിൻ്റെ നിരാശയാണ് കോൺഗ്രസ് കാണിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ഇത്തരം അരാജക ശക്തികളുടെ കൈകളിൽ കളിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സും വിശ്വാസ്യതയും വർധിച്ചതായി പ്രതിരോധമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.
ബഹിരാകാശ മേഖലയിലും രാജ്യം പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുകയാണ്. രണ്ട് ഡസനിലേറെ രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിലേർപ്പെട്ടു. 35 രാജ്യങ്ങളുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ലഭിച്ചത്. പ്രതിരോധ ഉത്പാദന മേഖലയിലും രാജ്യം മികച്ച നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്. ഒരു കാലത്ത് 40,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഉത്പാദനം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അത് 1,80,000 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ന് മികച്ച കയറ്റുമതിക്കാരായി മാറിയെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- ഡൽഹിയിൽ പുലർച്ചെയും പൊലീസ് വേട്ട; ആതിര ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻഎസ്യുഐ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി