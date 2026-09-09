സാമ്പത്തിക കുതിപ്പിൽ ഇന്ത്യ; 12 വർഷത്തിനിടെ 38 രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര കരാറെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്
ലോകത്ത് അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്
By ANI
Published : September 9, 2026 at 9:04 AM IST
കൊളംബോ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ 38 രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീലങ്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
2014ന് മുൻപ് യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി മാത്രമാണ് സമഗ്ര വ്യാപാര കരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ വൻകിട രാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ 38 രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിലെത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി ഒപ്പുവച്ച സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ നേട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक औद्योगिक क्रांति है। 2014 में ₹1.9 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोडक्शन आज ₹11 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स भी ₹38,000 करोड़ से बढ़कर ₹3 लाख करोड़ से अधिक हो चुके हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत… pic.twitter.com/Vsn0tjVtQp— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 8, 2026
27 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വലിയ വിപണിയിലേക്കാണ് ഈ കരാർ വഴിയൊരുക്കുന്നത്. ഇത് കേവലമൊരു വ്യാപാര കരാർ മാത്രമല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃപാടവത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെയും തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിന് പുറമെ ബ്രിട്ടനുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
സാമ്പത്തിക കുതിപ്പ്
ലോകത്ത് അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ആഗോള വളർച്ചയുടെ 16 ശതമാനത്തിലധികം ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനയാണ്. 2014ൽ രണ്ട് ട്രില്യൺ ഡോളറായിരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ നാല് ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഇരട്ടിച്ചു. ആഗോള സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 7.8 ശതമാനം വളർച്ച നേടാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തെ ശരാശരി പണപ്പെരുപ്പം 4.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. മുൻപ് ഇത് 10 മുതൽ 11 ശതമാനം വരെയായിരുന്നു.
കയറ്റുമതിയിലും വൻ വർധന
ഇന്ത്യയുടെ ചരക്ക് സേവന കയറ്റുമതി 2014ലെ 45 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 79 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമാണ മേഖലയിലും വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി. ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം 1.9 ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് 11 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികമായി വർധിച്ചു. ഈ മേഖലയിലെ കയറ്റുമതിയിൽ 700 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണുണ്ടായത്.
Delighted to interact with the Indian community in Colombo, Sri Lanka. The Indian diaspora plays a crucial role in strengthening friendship between India and Sri Lanka. The Indian community is the ‘Sethu’ between India and Sri Lanka. India will always stand firmly with Sri Lanka… pic.twitter.com/AAibIiqySx— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 8, 2026
ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമാതാക്കളായി ഇന്ത്യ മാറി. 2014ൽ രണ്ട് നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്നത് 300ലധികമായി. മൊബൈൽ നിർമാണം 18,000 കോടിയിൽ നിന്ന് 5.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയായും കയറ്റുമതി 2.6 ലക്ഷം കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു. വാഹന കയറ്റുമതി 50,000 കോടിയിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 1.20 ലക്ഷം കോടി രൂപയായും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
12 വർഷം മുൻപ് വെറും 600 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ന് 39,000 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രതിരോധ ബജറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് 7.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ശേഷിയെയും സ്വയംപര്യാപ്തതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത്. 2014ന് ശേഷം രാജ്യത്തെ യൂണികോണുകളുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർധിച്ചത് ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ നൂതന ആശയങ്ങളുടെയും സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെയും തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Addressing the members of Indian community in Colombo. https://t.co/RABWYhjV3j— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 8, 2026
നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും
ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ ഒരു രാജ്യം ഒരു നികുതി എന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനും നികുതിദായകരുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഫലമായി ഏകദേശം 25 കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാമീണ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. 2014ൽ 25 കോടി പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് 95 കോടി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ വ്യാപനവും യുപിഐയുടെ വളർച്ചയും ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി.
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ഹൈവേകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, മറ്റ് ഗതാഗത ശൃംഖലകൾ എന്നിവയുടെ വികസനവും അതിവേഗം നടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ 100 ശതമാനം വൈദ്യുതീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ജൻധൻ ആധാർ മൊബൈൽ ശൃംഖലയിലൂടെയും നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും 51 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ജനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ശ്രീലങ്കൻ കാബിനറ്റ് മന്ത്രി സരോജ സാവിത്രി പോൾരാജ്, വെസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് ഗവർണർ ഹനീഫ് യൂസഫ്, ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രി സുന്ദരലിംഗം പ്രദീപ്, ശ്രീലങ്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ സന്തോഷ് ഝാ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
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