"പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് നാളെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായേക്കും", വൻ പ്രതികരണവുമായി രാജ്നാഥ് സിങ്
Published : November 24, 2025 at 7:11 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വിഭജനത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായ സിന്ധ് ഭാവിയില് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായേക്കാമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. മുതിര്ന്ന ബിജെപി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ വാക്കുകൾ ഓര്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
"അതിർത്തികൾ മാറിയേക്കാം, നാളെ സിന്ധ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കാം" എന്നാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള സിന്ധിൻ്റെ നാഗരിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്നാഥ് സിങ് പരാമര്ശിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന സിന്ധി സമാജ് സമ്മേളന പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം
"സിന്ധി ഹിന്ദുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറയിലുള്ളവർ, സിന്ധിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്വാനി ജി തൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1947-ലെ വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് സിന്ധ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയായിരുന്നു. എന്നാല് വിഭജനത്തിന് ശേഷം സിന്ധ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു പ്രവിശ്യയായി മാറി.
"സിന്ധിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഹിന്ദുക്കൾ സിന്ധു നദിയെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കി. സിന്ധിലെ പല മുസ്ലിങ്ങളും സിന്ധിലെ ജലം മക്കയിലെ ആബ്-ഇ-സംസാമിനെ (ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായത്) പോലെയെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന്, സിന്ധ് ദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നാഗരികതയിൽ, സിന്ധ് എപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഇത് അദ്വാനി ജിയുടെ ഉദ്ധരണിയാണ്. ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതിർത്തികൾ മാറിയേക്കാം. നാളെ സിന്ധ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കാം. സിന്ധു നദിയെ പവിത്രമായി കരുതുന്ന നമ്മുടെ സിന്ധ് ജനത എപ്പോഴും നമ്മുടേതായിരിക്കും, അവർ എവിടെയായിരുന്നാലും, അവർ എപ്പോഴും നമ്മുടേതായിരിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2017 ൽ, ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള അദ്വാനി, "സിന്ധ് ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യ അപൂർണമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 1927 നവംബർ 8 ന് സിന്ധ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ കറാച്ചിയിൽ (ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ) ജനിച്ച അദ്വാനി, തൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിലപിച്ചിരുന്നു. വിഭജനത്തിനുശേഷം, സിന്ധു നദിയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി, സിന്ധ് പ്രവിശ്യ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന് ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ രാജ്നാഥ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, സിന്ധു, സിന്ധ്, സിന്ധി എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഇതിനർഥമില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അതേ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോഴും അതിന് ഉണ്ടെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സിന്ധ് എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയുടെയും സിന്ധി സമൂഹത്തിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക സ്വത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയഗാനത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സിങ്, "ഇന്നും ആളുകൾ അഭിമാനത്തോടെ പാടുന്നു, 'പഞ്ചാബ്, സിന്ധ്, ഗുജറാത്ത്, മറാത്ത', അവർ അത് പാടുന്നത് തുടരും, എന്നേക്കും പാടും, നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നതുവരെ പാടും" എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
