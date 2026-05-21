ETV Bharat / bharat

യുവത്വത്തിൻ്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഓർമ്മകളിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി; വീർഭൂമിയിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ച് രാജ്യം

1991 മെയ് 21-ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുംപുത്തൂരിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെയുണ്ടായ ചാവേർ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ രാജ്യം ഇന്ന് സ്‌മരിക്കുന്നു.

രാജീവ് ഗാന്ധി ചരമ ദിനം RAJIV GANDHI DEATH ANNIVERSARY PRIME MINISTER RAJIV GANDHI RAJIV GANDHI 35TH ANNIVERSARY
Rajiv Gandhi 35th martyrdom Anniversary (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 11:02 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

"ഇന്ത്യ ഒരു പഴയ രാജ്യമാണെങ്കിലും ഒരു യുവ രാഷ്ട്രമാണ്... ശക്തവും സ്വതന്ത്രവും സ്വയംപര്യാപ്‌തവുമായ, മാനവരാശിയുടെ സേവനത്തിനായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഞാൻ സ്വപ്‌നം കാണുന്നത്" - ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ വാക്കുകളാണിത്. 1980-കളുടെ അവസാനത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ 'റൈസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ' നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആശയം ആദ്യമായി പങ്കുവച്ചത്. രാജീവ് ഗാന്ധി അന്ന് കണ്ട ആ 'സ്വപ്‌നം' ഇന്നത്തെ യുവാക്കളുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാണ്. മാറ്റങ്ങൾക്കായി അക്ഷമരായ, പുതിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്.

ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 35-ാം ചരമവാർഷികം രാജ്യം ഇന്ന് ആചരിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് ഇന്നും ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. 1991 മേയ് 21ന് 46-ാം വയസിലാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ വച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ ചാവേറാക്രമണത്തിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമായി അദ്ദേഹം മാറിയിരുന്നു.

ആദ്യകാല ജീവിതം

1944 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ബോംബെയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജനനം. അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്യം നേടിയതും മുത്തച്ഛൻ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ ലഖ്‌നൗവിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. പിതാവ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി അന്ന് എം പി ആവുകയും ചെയ്‌തു. മുത്തച്ഛനൊപ്പം തീൻമൂർത്തി ഹൗസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ബാല്യകാലമേറെയും.

സ്‌കൂൾ പഠനകാലത്തിനു ശേഷം കേംബ്രിഡ്‌ജിലെ ട്രിനിറ്റി കോളജിൽ തുടർപഠനത്തിന് ചേർന്നെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ പഠനത്തിനായി പിന്നീട് ലെൻ ഇമ്പീരിയർ കോളജിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി. തുടർ പഠനത്തിൽ കേംബ്രിഡ്‌ജിലെ പഠന കാലത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയ സോണിയ മയ്‌നോവ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ പെൺക്കുട്ടിയെ 1968ൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്‌തു. രണ്ടു മക്കൾ പിറന്നു രാഹുലും, പ്രിയങ്കയും. മക്കൾക്കൊപ്പം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇവരുടെ താമസം.

രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേയ്‌ക്കെത്തിയ നിമിത്തം

ഒട്ടും താത്‌പര്യമില്ലാതെ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലിറങ്ങേണ്ടിവന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ തുടക്കം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. സഹോദരൻ സഞ്ജയ്‌ ഗാന്ധിയുടെ മരണമാണ് പൈലറ്റ് ആയിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിന് വഴിവെച്ചത്. 1980ലെ വിമാന അപകടത്തിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മണ്ഡലമായ അമേഠിയിൽ രാജീവ് മത്സരിക്കാനിടയായി. പുതുതലമുറയുടെ കടന്നുവരവെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.

1981ൽ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റ് പദവിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൈകളിലെത്തി. 1984ൽ അമ്മ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റുമായി ഒരേസമയം ചുമതലയേൽക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. വെറും 40 വയസും 72 ദിവസവും മാത്രമായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെയും ഇന്ത്യയുടെയും നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ രാജീവിന്‍റെ പ്രായം. ഇന്ത്യയുടെ ചെറുപ്പക്കാരനായ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നതിലുപരി രാജ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സംഭാവനകൾ എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഇന്ത്യൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവെന്നും പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ ടെലികോം വിപ്ലവത്തിനും അദ്ദേഹം ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കീഴിൽ 1984ൽ ആണ് സി ഡോട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം അദ്ദേഹം സയൻസ് ആന്‍റ് ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള ഇറക്കുമതി ക്വാട്ട, നികുതി, താരീഫ് എന്നിവ കുറച്ചു. ഈ തീരുമാനം ടെലിവിഷൻ, കംപ്യൂട്ടൽ, എയർലൈൻസ് മേഖലകൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1989ലെ 61-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ വോട്ടിങ് പ്രായം 21ൽ നിന്ന് 18 ആയി കുറച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ്. 1985ൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിന് പിന്നിലും രാജീവ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ 1986 -ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NPE) രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നവീകരിക്കാനും വിപുലീകരിക്കാനും സഹായിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടിത്തറ പാകിയതും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭരണ കാലത്താണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ ഇത്തരം സംഭാവനകളെ രാജ്യം ഇന്ന് സ്‌മരിക്കുന്നു.

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആദരം

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു മുൻ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ രാജ്യത്തിനായുള്ള സംഭാവനകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. "മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി ജിയുടെ ചരമവാർഷികത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ." മോദി കുറിച്ചു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം ഒരു മകൻ്റെ വികാരനിർഭരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അച്ഛൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞയുമായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്മാരകമായ 'വീർ ഭൂമി' സന്ദർശിച്ച് അമ്മ സോണിയ ഗാന്ധിക്കും സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കുമൊപ്പം അദ്ദേഹം പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി. തുടർന്ന്, അച്ഛൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

"പപ്പാ, അങ്ങ് സ്വപ്‌നം കണ്ട സമർത്ഥവും സമൃദ്ധവും ശക്തവുമായ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ പൂർണ്ണമായും നിറവേറ്റും. അങ്ങയുടെ ഉപദേശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഓർമ്മകളും എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പമുണ്ടാകും" രാഹുല്‍ കുറിച്ചു.

ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് ഖാര്‍ഗെ

ഭാരതത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭാരതരത്ന ജേതാവുമായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിൽ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ പ്രത്യാശയും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആ മഹാനായ പുത്രന് ഞങ്ങൾ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഖാര്‍ഗെ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘവീക്ഷണവും ധീരതയും അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കി, ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിന് അദ്ദേഹം ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടു. വോട്ടവകാശ പ്രായം പതിനെട്ടായി കുറച്ചത്, പഞ്ചായത്തീരാജിലൂടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശാക്തീകരിച്ചത്, ടെലികോം-വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത്, കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരണത്തിന് വേഗത കൂട്ടിയത്, ചരിത്രപ്രധാനമായ സമാധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്, സാർവത്രിക രോഗപ്രതിരോധ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പുരോഗമനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ ചില ചുവടുവെപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും ഖാര്‍ഗെ കുറിച്ചു.

അനുസ്‌മരിച്ച് വിഡി സതീശൻ

"നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് പ്രണാമം. ആധുനിക ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു, ചരിത്രപരമായ പഞ്ചായത്തീരാജ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ സജ്ജമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്കേവർക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും." കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ കുറിച്ചു.

Also Read: കൈയടിച്ച് ജെൻ-സി; സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കത്തിക്കയറി 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'

TAGGED:

രാജീവ് ഗാന്ധി ചരമ ദിനം
RAJIV GANDHI DEATH ANNIVERSARY
PRIME MINISTER RAJIV GANDHI
RAJIV GANDHI 35TH ANNIVERSARY
DEATH ANNIVERSARY OF RAJIV GANDHI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.