'രജനീകാന്ത് ക്ഷേത്രം' പൊങ്കല് നിറവില്: വിഗ്രഹാരാധനയും ഘോഷയാത്രയുമായി തലൈവർ ആരാധകർ
രജനികാന്തിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ കാരറ്റ്, ബീൻസ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചാണ് ആഘോഷം കേമമാക്കിയത്. വിഗ്രഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പൊങ്കാലയും നേദിച്ചു.
Published : January 14, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 2:50 PM IST
ചെന്നൈ: രാജ്യമെങ്ങും പൊങ്കല്, സംക്രാന്തി ആഘോഷ നിറവിലാണ്. പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ച് തമിഴ്നാട് പൊങ്കൽ മഹോത്സവത്തെ വരവേൽക്കുന്നു. ഇത്തവണ നടൻ രജനീകാന്തിനായി ആരാധകർ നിർമിച്ച 'അരുൾമിഗു ശ്രീ രജനി ക്ഷേത്രത്തിലും ആഘോഷങ്ങള് തകൃതിയാണ്.
തലൈവര് ആരാധകരും ഭക്തിയിലും ആരാധനയിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയറല്ലാത്ത മട്ടാണ്. തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് ആരാധകന് തലൈവര് ക്ഷേത്രത്തില് പൊങ്കല് ആഘോഷിക്കുന്നത്. രജനികാന്തിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ കാരറ്റ്, ബീൻസ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചാണ് ആഘോഷം കേമമാക്കിയത്. വിഗ്രഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പൊങ്കാലയും നേദിച്ചു.
തലൈവർ രജനീകാന്തിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനായ മധുരൈ സ്വദേശി കാര്ത്തിക് ആണ് അരുൾമിഗു ശ്രീ രജനി ക്ഷേത്രത്തില് പൊങ്കല് നിവേദിച്ചത്. തലൈവറിനോട് സ്നേഹവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും പാഴാക്കാറില്ലെന്നാണ് കാര്ത്തിക് പറയുന്നത്.
ഇത്തവണയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയാണ് രജനീകാന്ത് ക്ഷേത്രത്തില് ആരാധന നടത്തിയത്. "ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരും നഗര ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായി പൊങ്കൽ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. മുത്തു എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു രംഗം പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു. അതിൽ രജനി ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക കുതിരവണ്ടി സീക്വൻസിന് സമാനമാണ് വിഗ്രഹം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രത്യേക രീതിയില് അലങ്കരിച്ച വിഗ്രഹത്തെയാണ് പൊങ്കലിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. കാരറ്റ്, ബീൻസ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ വിഗ്രഹം അലങ്കരിച്ചത്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തലൈവറിൻ്റെ വിഗ്രഹം ഒരുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നും കാര്ത്തിക് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഒൻപത് തരം ധാന്യങ്ങൾ (നവധാന്യം) ഉപയോഗിച്ച് പടയപ്പ രജനിയുടെ ഒരു ചിത്രവും ഞങ്ങൾ വരച്ചതായി ആരാധകർ വ്യക്തമാക്കി. വിഗ്രഹവുമായി ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടാകുമെന്നും ആരാധകർ അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഇന്ന് മുതൽ പൊങ്കല് സംക്രാന്തി, ബിഹു ആഘോഷിക്കുന്നു. തമിഴ്നാടിന് പൊങ്കൽ വലിയ ഉത്സവമാണ്. പ്രകൃതി, സൂര്യൻ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, കർഷകർ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തമിഴർ പൊങ്കല് ആഘോഷിക്കുന്നത്.
സമൃദ്ധി, നന്ദി, ഒരുമ എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ആഘോഷം കൂടിയാണ് പൊങ്കൽ. അതേസമയം ആഘോഷം പ്രമാണിച്ച് ഒരു കിലോ അരി, ഒരു കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര, ഒരു കരിമ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയ പൊങ്കൽ സമ്മാനമായി യോഗ്യരായ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും എത്തിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
