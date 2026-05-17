വിജയ്യുടെ വിജയവും സ്റ്റാലിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയും; വിശദീകരണവുമായി രജനീകാന്ത്
സ്റ്റാലിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിനും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും അതീതമാണ് സ്റ്റാലിനുമായുള്ള സുഹൃദ് ബന്ധമെന്ന് രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
Published : May 17, 2026 at 2:23 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന് എം.കെ. സ്റ്റാലിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിശദീകരണവുമായി നടൻ രജനീകാന്ത്. സ്റ്റാലിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
കൂടാതെ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ വിജയ്യെ കണ്ട് രജനീകാന്ത് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, ചെന്നൈയിലെ പോയസ് ഗാർഡനിലുള്ള തൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ നടൻ രജനീകാന്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടനെ, സ്റ്റാലിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിനും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും അതീതമാണ് സ്റ്റാലിനുമായുള്ള സുഹൃദ് ബന്ധമെന്നും രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു. 38 മുതൽ 40 വർഷം വരെ നീണ്ട ദീർഘ സുഹൃദ് ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഒരു ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, വിജയവും പരാജയവും സാധാരണമാണ്. കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി; അതിനാൽ, ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു' രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
'വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് തടയാൻ ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്നും രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുമോ? രജനീകാന്ത് അത്ര താഴ്ന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളല്ല' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിജയ്യെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണം തീർത്തും തെറ്റായിരുന്നുെവന്നും വിജയ് വിജയിച്ചപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ് വഴി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ, വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനെക്കുറിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് ആരോ എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ വിജയ്യെ അഭിനന്ദിക്കാത്തതിന് ഞാൻ വിമർശിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചയാൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടറെ പോലെ തോന്നിയില്ലെന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടർമാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് ആരും ഇല്ലെന്നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'വിജയ്യും ഞാനും തമ്മിൽ ഏകദേശം 25 വയസിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്; കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിൽ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിജയം നേടി. എം.ജി.ആറും എൻ.ടി.ആറും നേടിയതിനേക്കാൾ വലിയ നേട്ടമാണിത്' രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
'ശക്തമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും മറികടന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിജയം നേടിയത്. ഇത് ആശ്ചര്യം കലർന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിജയ്യെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
പ്രതീക്ഷകൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തെ സാവകാശം നൽകണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി കേഡർമാരോ അനുയായികളോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ, അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് വിജയ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ മനസിലാക്കണം.
വിജയ്യുടെ സിനിമാ പ്രശസ്തിയും യുവാക്കളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും പിന്തുണയും വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്" രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഇതിനകം ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
