2027 യുപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൽ സീറ്റ് ചർച്ച തുടങ്ങി, ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവകാശവാദവുമായി കോൺഗ്രസ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഏകപക്ഷീയമായി കൃത്രിമം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം ആരോപിച്ചു.
Published : October 21, 2026 at 6:16 PM IST
ലഖ്നൗ: 2027-ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചതായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉത്തർപ്രദേശ് ചുമതലയുള്ള രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസവും സംഘടനാപരമായ വളർച്ചയും കണക്കിലെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലഖ്നൗവിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യം 43 പാർലമെൻ്റ് സീറ്റുകൾ നേടിയ കാര്യവും ഗൗതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച സംഘടനാ ശൃംഖലയുടെയും തെളിവാണ് സഖ്യത്തിൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തങ്ങളുടെ സംഘടനയെ താഴേത്തട്ടിൽ നിന്നും സജീവമായി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്, അത് ഗണ്യമായി ശക്തപ്പെട്ട് വരികയാണ്. യുപിയിൽ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് 43 സീറ്റുകൾ നേടിയ സമീപകാല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
സംഘടനയുടെ ശക്തിയുടെയും പാർട്ടിയിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില സീറ്റുകൾ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടന്ന് ഗൗതം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സഖ്യ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചില കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം യഥാസമയം അറിയിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഭരണഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഏകപക്ഷീയമായി കൃത്രിമം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച ഗൗതം ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് (ECI) നേരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉയർത്തി.
"പൗരന്മാരുടെ നിയമാനുസൃത വോട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയോ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും എങ്ങനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ," ഗൗതം പറഞ്ഞു.
ഭരണകക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തിരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എസ്ഐആറിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ എടുത്ത് കാണിച്ച് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ 13,150 വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ മാറ്റിയാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി മാറുന്നു. ഇതിനെ തീർച്ചയായും വെല്ലുവിളിക്കും. ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വസ്തുതകളും തെളിവുകളും സമർപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി കോൺഗ്രസ് തുടർന്നും ശ്രമിക്കുമെന്ന് യുപി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആരാധന മോന മിശ്ര പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമഗ്ര പരിഷ്കരണത്തെത്തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 2 ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികയിൽ, EPIC (വോട്ടർ ഐഡി) നമ്പറുകളും വ്യക്തികളുടെ പേരുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ, EPIC നമ്പറുകൾ അതേപടി തുടരുമ്പോൾ, പേരുകളും പിതൃനാമങ്ങളും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ്.
നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഒരു വോട്ടർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ 13,000-ത്തിലധികം മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ നിയമോപദേശം തേടുമെന്നും ആവശ്യമായ ഏത് നിയമനടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും മോന മിശ്ര പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി
"കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വെറുതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക മാത്രമല്ല, വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. EPIC (വോട്ടർ ഐഡി) നമ്പർ അതേപടി തുടരുന്നു, എന്നിട്ടും പേരും പിതാവിൻ്റെ പേരും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ്. ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ 13,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകൾ ഈ രീതിയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു." കോൺഗ്രസ് എംപി ഇമ്രാൻ മസൂദ് പറഞ്ഞു.
സ്വന്തം വോട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വയം തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചാൽ, ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ എല്ലാ അർഥവും നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ്, എല്ലാവരും ചേരേണ്ട പോരാട്ടമാണ്. എല്ലാവരും സ്വന്തം വോട്ട് സംരക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, ഈ കൊള്ളക്കാർ കൊള്ളയടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം മോഷണം നടത്തി അവർ ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തെരുവുകളിലും പാർലമെൻ്റിലും കോടതികളിലും ഈ പോരാട്ടം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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