ഇനി 'ഒത്തുകളി' നടക്കില്ല; സിപിഎമ്മിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
സഞ്ജു സാംസൺ സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ചു. നേമത്ത് താൻ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ശബരിമല തന്ത്രിക്കെതിരായ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
Published : January 15, 2026 at 5:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. സഞ്ജുവിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് തന്നോട് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പാർട്ടി ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സീറ്റിൽ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ സഞ്ജുവിനെ ബിജെപി മത്സരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിവരത്തെക്കുറിച്ച് ആരും തന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. നേമത്ത് താൻ തന്നെയായിരിക്കും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കഴക്കൂട്ടത്ത് മത്സരിക്കാൻ വി മുരളീധരനും താത്പര്യം പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള പുതിയ ആളുകളുടെ കടന്നുവരവ് സ്വാഭാവികമാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപിയുടെ വികസന അജണ്ടയിൽ വിശ്വസിച്ച് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നവരെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും.
ഒത്തുകളി രാഷ്ട്രീയം അവസാനിച്ചു
വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള പതിവ് രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുകളി ഇനി നടക്കില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചോളൂ, അടുത്ത തവണ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള 'ഫിക്സഡ് മാച്ച്' രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാലം അവസാനിച്ചു. വികസനം, സുരക്ഷ, സുരക്ഷിത കേരളം, വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്നിവയായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന അജണ്ട. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾ അവരെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് ബിജെപി ഒരു അയിത്തം കൽപിക്കേണ്ട പാർട്ടിയാണെന്നും വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്നും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിഷം കുത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ബിജെപിയെക്കുറിച്ച് ആസൂത്രിതമായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് 'ഔട്ട്റീച്ച്' പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. നുണകൾ പറഞ്ഞും ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതിന് പകരം വികസന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെയും സിപിഎമ്മിനെയും അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു.
ശബരിമലയും വിശ്വാസ സംരക്ഷണവും
ശബരിമല തന്ത്രിക്കെതിരായ നിയമനടപടികളെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. തന്ത്രിയെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മന്ത്രി എന്തിന് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത്. തന്ത്രിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ വിചിത്രമാണ്. പൂജകൾ ശരിയായി ചെയ്തില്ലെന്നും വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ലെന്നുമാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ആചാരലംഘനം ഒരു കുറ്റമായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2018ൽ ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ലംഘിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയാണ് ആദ്യം കേസെടുക്കേണ്ടത്. ആചാരലംഘനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയ്യപ്പഭക്തരുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. കെ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ കാലം മുതൽ ബിജെപി ഈ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നത്.
ദല്ലാൾ ബന്ധം അന്വേഷിക്കണം
വിവാദ ദല്ലാൾമാർ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ കടന്നുകൂടി എന്നത് ഗൗരവകരമായ ചോദ്യമാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണുന്ന ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിന് പിന്നിലെ സത്യം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആരോപിച്ചു. ആൻ്റോ ആൻ്റണി, ബെന്നി ബഹനാൻ, അടൂർ പ്രകാശ് തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്കുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സിബിഐ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ നിലപാട്. ബിജെപി ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും തെറ്റ് ചെയ്തവർ ജയിലിൽ പോകണമെന്നുമാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തൊഴിലുറപ്പിലെ നുണപ്രചാരണങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ (എംഎൻആർഇജിഎ) സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിലാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പത്ത് വർഷത്തെ യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി 2.35 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ചെലവാക്കിയതെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മോദി സർക്കാർ 7.8 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ ശരിക്കും സേവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.
വിബിജി രാംജി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാകുമെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം തെറ്റാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം 100 ദിവസത്തെ തൊഴിലാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വിബിജി രാംജി പദ്ധതിയിലൂടെ 125 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതായത് 25 ശതമാനം അധിക ആനുകൂല്യം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, കാർഷിക സീസണുകളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കാർഷിക ജോലികൾക്ക് പോകാനുള്ള അനുവാദവും ഈ പദ്ധതിയിലുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പണം നേരിട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകേണ്ട സാഹചര്യം ഇനിയുണ്ടാവില്ല. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കേരളത്തിൽ മാത്രം 14 ശതമാനത്തോളം വ്യാജ കാർഡ് ഉടമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വികസന കണക്കുകൾ
കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തിന് ഫണ്ട് നൽകുന്നില്ലെന്ന സിപിഎം പ്രചാരണം പൊളിഞ്ഞുവെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് പത്തു വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് 72,000 കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ, നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ 3,32,000 കോടി രൂപ കേരളത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പത്ത് വർഷം കേരളം ഭരിച്ച സിപിഎമ്മിനും രാജ്യം ഭരിച്ച കോൺഗ്രസിനും വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തതിനാലാണ് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നുണകൾ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
