അമ്മയുടെ സ്വപ്നം, മകളുടെ ഭക്തി; രാജസ്ഥാനിലെ ജോബ്നഗറിൽ നടന്നത് അപൂർവ വിവാഹം
പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വരനായി സങ്കൽപ്പിച്ച് വധുവായ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരി വരണമാല്യം ചാർത്തി.
Published : April 2, 2026 at 5:00 PM IST
ജയ്പൂർ: അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പ്രകാരം മകൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ജോബ്നഗർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ വിവാഹം നടന്നത്. ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയായ തമന്നയാണ് വധു. വരനാകട്ടെ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും. മറ്റേതൊരു വിവാഹത്തെയും പോലെ സ്വന്തം മകളുടെ വിവാഹവും ആർഭാടമായി തന്നെ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു തമന്നയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ മകൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായതിനാൽ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മറ്റൊരു രീതിയിൽ സഫലീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മാതാപിതാക്കൾ.
കുടുംബത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തോടൊപ്പം ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഒന്നുചേർന്ന് വിവാഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ക്ഷണക്കത്തുകൾ നൽകി നാടുനീളെ അതിഥികളെ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ടായിരത്തിലധികം പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതായി കുടുംബം പറഞ്ഞു. വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 'പീല ചാവൽ' എന്ന രാജസ്ഥാനി ആചാരത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്ന് ഹൽദി, മെഹന്ദി ചടങ്ങുകളും നടന്നു.
സംഗീത കച്ചേരികളും അത്താഴവിരുന്നും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു വിവാഹാന്തരീക്ഷം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. ചൈത്ര പൂർണിമ ദിനമായ ഇന്ന് കേശവ്റായ്ജി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച കൃഷ്ണവിഗ്രഹം വരനായി സങ്കൽപ്പിച്ചായിരുന്നു വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ. സ്വർണ്ണം പൂശിയ വെള്ളി വിഗ്രഹത്തിന് തമന്ന വരണമാല്യം ചാർത്തിയതോടെ വിവാഹം പൂർത്തിയായി.
"മറ്റു പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹിതരാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ മകളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആശങ്കാകുലയായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും പോലെ എന്റെ മകളും വിവാഹം കഴിച്ച് ഭർത്താവിനും വീട്ടുകാർക്കുമൊപ്പം താമസിക്കുന്നത് ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തമന്നയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വിവാഹം സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണഭക്തയായ മകളെക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്," തമന്നയുടെ മാതാവ് ഡോ. മഞ്ജു കൻവാർ പറഞ്ഞു.
ദേവന്മാരുമായുള്ള പ്രതീകാത്മക വിവാഹങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയിൽ ഊന്നി ആചാരപ്രകാരം ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത്യപൂർവ്വമാണ്. തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾ ലംഘിക്കാനോ പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കാനോ അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും, മകളുടെ അവസ്ഥയും വിശ്വാസവും പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.
തമന്നയ്ക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഭഗവത് കഥ പോലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നുവെന്നും കീർത്തനങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും കേട്ടാണ് അവൾ വളർന്നതെന്നും സഹോദരി പറഞ്ഞു. ഏകാദശി, വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം, പൗർണ്ണമി തുടങ്ങിയ ഉപവാസങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. പലർക്കും സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കഠിന വ്രതങ്ങൾ അവൾ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്തി കൊണ്ടായിരിക്കാം ദൈവം തന്നെ അവളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയായതെന്നും സഹോദരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
