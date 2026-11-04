രാജസ്ഥാനിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം ഉഗ്രസ്ഫോടനം; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള 50 ജിബി ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായ
Published : November 4, 2026 at 11:10 AM IST
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗർ ജില്ലയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ഉഗ്രസ്ഫോടനം. അനൂപ്ഗഢ്-സൂറത്ത്ഗഢ് റെയിൽവേ പാതയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം. സ്ഫോടനത്തിൽ ട്രാക്കിനടിയിലെ രണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് പില്ലറുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു.
വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള 50 ജിബി ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. പാളത്തിനടിയിലെ സിമൻ്റ് പില്ലറുകൾ തകർന്ന് കമ്പികൾ പുറത്തുവന്ന നിലയിലാണ്. ട്രാക്കിനടിയിൽ രണ്ടടിയോളം താഴ്ചയിൽ ഗർത്തവും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ പാത തകർത്ത് വൻ അപകടം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
രാത്രി 8.30ഓടെ അനൂപ്ഗഢിൽ നിന്ന് സൂറത്ത്ഗഢിലേക്കുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഈ വഴി കടന്നുപോയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രാത്രി 9.45ഓടെയാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ട്രെയിൻ കടന്നുപോയതിന് ശേഷമാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത് എന്നതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. 200 മീറ്ററോളം അകലെ വരെ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് പരിഭ്രാന്തരായ നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീഗംഗാനഗർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഹരിശങ്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ, ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേന (എടിഎസ്), സിഐഡി, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എസ്പി ഹരിശങ്കർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ച് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആർഡിഎക്സ് ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നു
കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 7.5 കിലോ ആർഡിഎക്സ് പിടികൂടിയ സംഭവവുമായി നിലവിലെ സ്ഫോടനത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അത്തരമൊരു ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എസ്പി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ഈ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറിന് അനൂപ്ഗഢിൽ നിന്ന് ബഠിൻഡയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്കിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കൂ. രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെയായി ട്രെയിനുകൾ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നത്. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും സിമൻ്റ് കട്ടകളും ട്രാക്കിൽ വച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അതിർത്തി ജില്ലയിൽ സ്ഫോടനം നടന്നിരിക്കുന്നത്.
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