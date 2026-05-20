ETV Bharat / bharat

പുകയില നിയന്ത്രണത്തിൽ മാതൃക; ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ 2026-ലെ രാജ്യാന്തര ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കി രാജസ്ഥാൻ

ഫലപ്രദമായ പുകയില നിയന്ത്രണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജസ്ഥാന് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 2025-26 വർഷത്തിൽ പുകയില നിയന്ത്രണത്തിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വകുപ്പാണ് ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കിയത്.

RAJASTHAN WHO TOBACCO CONTROL
Representational image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 20, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജയ്‌പൂർ: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ 2026ലെ ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിന അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കി രാജസ്ഥാന്‍. ഫലപ്രദമായ പുകയില നിയന്ത്രണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജസ്ഥാന് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 2025-26 വർഷത്തിൽ പുകയില നിയന്ത്രണത്തിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വകുപ്പാണ് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഈ ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കിയത്.

ആഫ്രിക്കൻ മേഖല, അമേരിക്കന്‍ മേഖല, കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖല, യൂറോപ്യൻ മേഖല, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യന്‍ മേഖല, പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് മേഖല എന്നിങ്ങനെ ലോക രാജ്യങ്ങളെ ആറ് വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളായി തരംതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ ബഹുമതി നൽകുന്നത്

ബഹുമതിയെ പ്രശംസിച്ച് മന്ത്രിമാർ

രാജസ്ഥാന്‍ കരസ്ഥമാക്കിയ പരമോന്നത ബഹുമതിയെ പ്രശംസിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തി. "പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തോടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത, ഫലപ്രദമായ നയങ്ങൾ,'പുകയില രഹിത രാജസ്ഥാൻ' സൃഷ്‌ടിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് ഈ ബഹുമതി. പുകയിലയുടെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടർച്ചയായി ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്' മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻലാൽ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുകവലി നിയന്ത്രണ മേഖലയിൽ രാജസ്ഥാന്‍ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായെന്നും പുകയില നിർത്തലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചികിത്സകളും കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസുകളും പതിനായിര കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് കിംസാർ പറഞ്ഞു. പുകയിലക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാംപെയിനുകളും ബോധവല്‍കരണ പരിപാടികളും ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുകയിലക്കെതിരെ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഈ ബഹുമതിയിലേക്ക് രാജസ്ഥാനെ എത്തിച്ചത് പുകയിലക്കെതിരെ വർഷങ്ങളായുള്ള പോരാട്ടമാണ്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ബ്ലോക്ക് തലം വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 500-ലധികം പുകയില വിരുദ്ധ ചികിത്സകളും കൗൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളും നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിലൂടെ ജിയോ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാനും അടുത്തുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കുന്നു. സിഗററ്റിൻ്റെയും മറ്റ് പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും നിയമം( 2003 ) ഇലക്ട്രാണിക് സിഗററ്റ് നിരോധന നിയമം (2019) എന്നിവയെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു.

കൂടാതെ 83000 ത്തിലേറെ സ്‌കൂളുകളിൽ പുകയില രഹിത സ്‌കൂളുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഏകദേശം 60000 ത്തിലേറെ പുകയില വിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചു. 25,5000ത്തോളം ബോധവൽകരണ പരിപാടികളും തെരുവ് നാടകങ്ങളും, മത്സരങ്ങളും റാലികളും ഇതിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയുഷ്മാൻ ആദർശ് ഗ്രാം യോജനയുമായി ചേർന്ന് 'പുകയില രഹിത ഗ്രാമം' ക്യാംപെയ്ന്‍ നടത്തി.

Also read: 16 രാജ്യങ്ങൾ, ഒന്നരമാസം നീണ്ട കടൽ ദൗത്യം! ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐ.ഒ.എസ് സാഗർ

TAGGED:

RAJASTHAN
WHO
TOBACCO
CONTROL
RAJASTHAN GETS WHO AWARD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.