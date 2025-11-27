എസ്ഐആർ കാമ്പെയ്ൻ ഗുണമായി; കുടുംബത്തിന് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് 40 വർഷം മുൻപ് കാണാതായ മകനെ
രാജസ്ഥാനിലെ ദിൽവാര ജില്ലയിലെ ജോഗിധാര സ്വദേശിയായ ഉദയ്യെ കാണാതാവുന്നത് 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു.
ജയ്പൂർ: പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്. ഒരുവശത്ത് എസ്ഐആർ തന്നത് എട്ടിൻ്റെ പണിയാണെന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുകയാണ് ബിഎൽഒമാർ. മറുവശത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫോമെല്ലാം എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ.
എന്നാൽ ഇവിടെ കഥ അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ്. എസ്ഐആർ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിന് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് 40 വർഷം മുൻപ് കാണാതായ മകനെയാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ദിൽവാര ജില്ലയിലെ ജോഗിധാര ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആരുടെയും മനസ് അലിയിക്കും കാഴ്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷങ്ങളായി തൻ്റെ മകന് നഷ്ടമായ സ്നേഹം തിരികെ നൽകാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് അമ്മയായ ചുന്നി ദേവി.
1980 ലാണ് ജോഗിധോര സ്വദേശിയായ ഉദയ്യെ കാണാതാവുന്നത്. സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൂരജ് ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളില് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ഉദയ്. വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥതി മോശമായത് കൊണ്ട് ഒരു സ്വകാര്യ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി പാർട്ട് ടൈം ജോലിയും ഉദയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ വച്ച് ഉദയ്ക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് സംഭവിക്കുകയും ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
"കുടുംബം കുറെ കാലങ്ങളായി ഉദയ്യെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന എസ്ഐആർ കാമ്പെയ്ൻ വഴി ഉദയ്യെ കണ്ടെത്തിയത്", ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
എസ്ഐആറിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉദയ് സൂരജ് ഗ്രാമത്തിലെ താൻ പഠിച്ച സകൂളിൽ എത്തുന്നത്. അവിടെവച്ച് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന ജീവൻ സിങ് ഉദയ്യെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. "ഉദയ്യുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ജീവൻ സിങ്ങാണ് അദ്ദഹത്തെ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ ഉദയ്യുടെ കുടുംബത്തെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു", സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ രാമകൃഷ്ണ വർമ്മ പറഞ്ഞു.
ആദ്യം തങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് കുടുംബ കഥകളും ബാല്യകാല ഓർമ്മകളും പങ്കുവച്ചപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം സഹോദരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയെന്ന് സഹോദരൻ ഹേം സിങ് പറഞ്ഞു ഉദയ്യുടെ നെഞ്ചിലും നെറ്റിയിലും കുട്ടികാലത്ത് അപകടത്തിൽ മുറിവ് പറ്റിയതിന്റെ പാടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ മകനെ പുണർന്ന് ചുംബിച്ച് കൊണ്ട് വികാര ഭരിതയാകുകയായിരുന്നു അമ്മ ചുന്നി ദേവി.
ഉദയ്യെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷം കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നല്ല. ഗ്രാമത്തിലുടനീളം ഉദയ്യുടെ തിരിച്ചു വരവിനെ കൊട്ടും പാട്ടും മേളവുമായി ആഘോഷിച്ചു. തൻ്റെ കുടുബത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരകെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ എസ്ഐആർ കാമ്പെയ്ൻ കാരണമാണ് ഇത് നടന്നെന്നും ഉദയ് പറഞ്ഞു.
