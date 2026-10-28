പോക്സോ പ്രതികൾക്കും തുറന്ന ജയിലിലേക്ക് മാറാം; സുപ്രധാന വിധിയുമായി രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി
ബലാത്സംഗം, പോക്സോ തുടങ്ങിയ ഗൗരവമേറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തുറന്ന ജയിലുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നേരത്തെ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു
Published : October 28, 2026 at 9:59 AM IST
ജയ്പൂർ: ബലാത്സംഗ കേസുകളിലും പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളെ തുറന്ന ജയിലുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പൂർണമായ വിലക്കില്ലെന്ന് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രതികൾക്ക് തുറന്ന ജയിലുകളിലേക്ക് മാറാൻ യാന്ത്രികമായ അവകാശമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കെ അഗർവാൾ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ഫുൾ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ ഉത്തരവ്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ സമീർ ജെയിൻ, പ്രവീർ ഭട്നാഗർ എന്നിവർ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഫുൾ ബെഞ്ചാണ് ഗംഗാറാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ബലാത്സംഗം, പോക്സോ തുടങ്ങിയ ഗൗരവമേറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തുറന്ന ജയിലുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നേരത്തെ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
ഇതേത്തുടർന്നാണ് വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മൂന്നംഗ ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ടത്. തുറന്ന ജയിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ മാറ്റുന്നതിന് പൂർണമായ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ അൻഷുമാൻ സക്സേന കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഈ വാദം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ.
ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഓരോ പ്രതിയുടെയും പശ്ചാത്തലം ഉപദേശക സമിതി വ്യക്തിപരമായി വിലയിരുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ ഗൗരവം, ഇരയായ കുട്ടിയുടെ പ്രായം, ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് പ്രതിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവ സമിതി കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. ഇതിന് പുറമെ പ്രതിക്ക് മാനസികമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും, സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരികെ ഇറങ്ങാൻ അവർ പ്രാപ്തരാണോയെന്നും സമിതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിയുടെ ജയിലിലെ പെരുമാറ്റം, നവീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ, സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തവും യുക്തിസഹവുമായ വിലയിരുത്തൽ ഉപദേശക സമിതി നടത്തണമെന്ന് ഫുൾ ബെഞ്ച് കർശന നിർദേശം നൽകി.
സുഹാസ് ചക്മ കേസിലെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു പ്രതിയെ തുറന്ന ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശിപാർശ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ സമിതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. പ്രതിയെ തുറന്ന ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ അനുയോജ്യനാണെന്ന് ഉപദേശക സമിതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, അവർക്ക് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മറ്റ് അന്തേവാസികളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രധാനമായും നൽകുന്നത്. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രതിയെ ഉടൻ തന്നെ തിരികെ സാധാരണ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തുറന്ന ജയിലുകൾ എന്ന ആശയം കുറ്റവാളികളെ സമൂഹവുമായി വീണ്ടും ഇഴുകിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നവീകരണ മാർഗമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ പോക്സോ പോലുള്ള കേസുകളിൽ ഇരകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതിയും സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി ഇത്തരം ഇളവുകൾ നൽകുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്.
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പ്രതികൾക്ക് മാനസികമായ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനായി മനഃശാസ്ത്രപരമായ വിലയിരുത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ ഉപദേശക സമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറച്ചുകാണാതെ തന്നെ, പ്രതികളുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും പുനരധിവാസ സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഈ വിധി. നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.
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