ജയിലിലെ പ്രണയം... കൊലക്കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് വിധിച്ച പ്രതികള് ജയിലിലിൽ വിവാഹിതരാകും
അയൽക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് മുള റാം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്. സീമ, ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്.
Published : July 16, 2026 at 10:59 AM IST
ജയ്പൂർ: ജോധ്പൂരിലെ മണ്ടോർ തുറന്ന ജയിലിൽ കതിർമണ്ഡപമൊരുങ്ങും. കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മുള റാമിൻ്റെയും സീമയുടെയും വിവാഹം ജയിലിൽ നടത്താൻ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അയൽക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് മുള റാം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്. സീമ, ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. ഇരുവർക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയാണുള്ളത്.
നാഗൗർ സ്വദേശിയായ മുള റാമിൻ്റെ ശിക്ഷ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായ പുഷ്പേന്ദ്ര സിങ് ഭാട്ടിയും പ്രവീർ ഭട്നഗറും അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2017 ജനുവരി 16 മുതൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിക്കുന്ന മുള റാം നിലവിൽ മണ്ടോർ തുറന്ന ജയിലിലാണ്. ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സീമ നിലവിൽ 40 ദിവസത്തെ പരോളിലാണ്.
സീമയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രതി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി മുള റാമിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കലുറാം ഭാട്ടിയയാണ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. വിവാഹത്തോടെ ഭാവിയിൽ സാധാരണ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രതികള്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരം തടവുകാരുടെ ദാമ്പത്യ, സന്താനോത്പാദന അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതോടെ വിവാഹം ജൂലൈ 22 ന് നടത്താൻ തീരുമാനമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
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ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ആദ്യം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ജയിൽ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം തുറന്ന ജയിലിൽ നിയമപരമായ വിവാഹത്തിന് സർക്കാരിന് എതിർപ്പില്ലെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. വിവാഹം സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്ഥാപനമാണെന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടവുകാർക്ക് പോലും സമ്മതത്തോടെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പ്രസ്താവിച്ചു.
അതേസമയം തുറന്ന ജയിൽ ക്യാമ്പിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇരു കക്ഷികളിൽ നിന്നുമുള്ള പരമാവധി 21 അംഗങ്ങളെയും ഒരു പുരോഹിതനെയും അനുവദിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിഥികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജയിൽ അധികൃതർ തീരുമാനിക്കും. വിവാഹ തീയതിയും മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചടങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ചെലവുകളും മുള റാം വഹിക്കും.
പ്രതിയായ മുള റാം ഒരു കർഷകനാണ്. പിതാവും അയൽക്കാരനുമായുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 2017 ൽ മുള റാം അയൽക്കാരനെ കൊന്ന് മൃതദേഹം പിന്നീട് ഒരു കുഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് കേസ്. 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇയാള്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. നിലവിൽ രണ്ട് വർഷമായി, മണ്ടോറിലെ തുറന്ന ജയിൽ ക്യാമ്പുകളിൽ സർപഞ്ചായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ്.
സീമ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയാണ്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന കേസിലാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്. 2016 ൽ ജോധ്പൂരിലെ ഘണ്ടാഘറിൽ താമസിക്കുന്ന കൗശൽ രാജ് അറോറയെ സീമ വിവാഹം കഴിച്ചു. തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി നടന്ന ഈ വിവാഹത്തിൽ സീമ അസന്തുഷ്ടയായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം, ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ സീമ മൂർച്ചയുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളിലെയും ഞരമ്പുകൾ മുറിച്ചു. ഇത് കൗശൽരാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.
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