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ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്‌ക്കറ്റിന് 1.80 രൂപ അധികം ഈടാക്കി; നഷ്‌ടപരിഹാരമായി 5,501.80 രൂപ നൽകാന്‍ ഉത്തരവ്

പരസ്യപ്പെടുത്തിയ കിഴിവ് പാലിക്കാത്തത് "അന്യായമായ വ്യാപാര രീതി"യാണെന്നും കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Rajasthan Consumer Commission man wins Rs 5 500 consumer payout Consumer rights Rajasthan news
Representational image (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 4:41 PM IST

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ജയ്‌പൂർ: ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്‌ക്കറ്റിന് 1.80 രൂപ അധികം ഈടാക്കിയ റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ കമ്പനി ഉപഭോക്താവിന് തിരികെ നഷ്‌ടപരിഹാരമായി 5,501.80രൂപ നൽകണമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ. പരസ്യപ്പെടുത്തിയ കിഴിവ് പാലിക്കാത്തത് "അന്യായമായ വ്യാപാര രീതി"യാണെന്നും കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജയ്‌പൂർ നിവാസിയായ വീരേന്ദ്ര സിങിനാണ് തുക നൽകേണ്ടത്.

ജയ്‌പൂർ II ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ്റെ 2025 മാർച്ച് 18ലെ വിധിക്കെതിരെ റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ച ജുഡീഷ്യൽ അംഗം മുകേഷും രാമിനിവാസ് സരസ്വതുമാണ് സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

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“പതഞ്ജലി ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ ആറ് ശതമാനം കിഴിവ് പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത അപ്പീൽ വാദിക്ക് ആയിരുന്നു. അത്തരം തെളിവുകളൊന്നും ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, പരസ്യപ്പെടുത്തിയ കിഴിവ് നിഷേധിക്കുന്നത് അന്യായമായ വ്യാപാര രീതിയാണ്” കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. അന്യായമായ വ്യാപാര രീതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ ശരിവച്ചെങ്കിലും മാനസിക പീഡനത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം 10,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 500 രൂപയായി കുറച്ചു.

2021 ജനുവരി മൂന്നിനും ഫെബ്രുവരി പത്തിനും ഇടയിൽ റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിൻ്റെ പുതുവത്സര പ്രമോഷണൽ കാമ്പെയ്‌നിൽ നിന്നാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. റിലയൻസ് സ്റ്റോറുകളിൽ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ആറ് ശതമാനം കിഴിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2021 ജനുവരി ഏഴിന് വാങ്ങിയ പതഞ്ജലി ബിസ്‌ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിന് മുഴുവൻ വിലയും കമ്പനി ഈടാക്കി. കിഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 1.80 രൂപ അധികം ഈടാക്കിയ കമ്പനിയുടെ നടപടിക്ക് എതിരെ വീരേന്ദ്ര സിംഗ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി.

പരാതി പ്രകാരം, സിങ് ഒരു റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ നിന്ന് 276.50 രൂപയുടെ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. ബിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ വസ്‌തുക്കൾക്ക് ആറ് ശതമാനം കിഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 30 രൂപ വിലയുള്ള പതഞ്ജലി ബിസ്‌ക്കറ്റ് പാക്കറ്റിന് മുഴുവൻ വിലയും ഈടാക്കിയതായി കണ്ടെത്തി.

കിഴിവ് ബാധകമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾക്ക് 30 രൂപ നൽകേണ്ടതിന് പകരം 28.20 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ കമ്പനി ബിസ്‌ക്കറ്റിന് 1.80 രൂപ അധികമായി ഈടാക്കി. റീഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും റീട്ടെയിലർ തുക തിരികെ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ ഉപഭോക്തൃ നടപടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് സിങ് ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ സിങ് വാങ്ങിയ പതഞ്ജലി ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ പ്രമോഷണൽ ഡിസ്‌കൗണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നായിരുന്നു റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിൻ്റെ വാദം. സ്റ്റോറിൽ ഉപഭോക്താവ് പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സേവനത്തിൽ പോരായ്‌മയുണ്ടെന്നും കമ്പനി അന്യായമായ വ്യാപാര രീതി നടത്തിയെന്നും ആരോപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ പറഞ്ഞു. 1.80 രൂപ അമിതമായി ഈടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ ജില്ലാ കമ്മീഷൻ മാനസിക പീഡനത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി 10,000 രൂപ നൽകിയത് ശരിയല്ലെന്നും റീട്ടെയിലർ അപ്പീലിൽ വാദിച്ചു.

റിലയൻസ് അവരുടെ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ ആറ് ശതമാനം പ്രൊമോഷണൽ കിഴിവ് ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പതഞ്ജലി ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യമോ ​​രേഖയോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിച്ചു.

ഉപഭോക്താവ് നിർമ്മിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലും ആറ് ശതമാനം കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾക്ക് ഓഫറില്ലെന്ന് റിലയൻസിന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രമോഷണൽ കാമ്പെയ്‌നിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്പ്പ‌ന്നം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താവിനെ കമ്പനി പ്രേരിപ്പിച്ചതായും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും കമ്മീഷൻ വിധിച്ചു.

ന്യായമല്ലാത്ത വ്യാപാര രീതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ജില്ലാ കമ്മീഷൻ വിധിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. മാനസിക പീഡനത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത ഫോർമുലയില്ലെന്നും 1.80 രൂപ അധികം ഈടാക്കിയതിന് 10,000 രൂപ നഷ്‌ട പരിഹാരമായി നൽകുന്നത് അനുപാതരഹിതമാണെന്നും കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിച്ചു.

അതനുസരിച്ച്, മാനസിക പീഡനത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം 500 രൂപയായി കുറച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ അധിക തുകയായ 1.80 രൂപയും കേസ് ചെലവുകൾക്കായി 5,000 രൂപയും നൽകണമെന്ന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തൽഫലമായി ഉപഭോക്താവിന് ആകെ തുക 5,501.80 രൂപ നൽകണം.

റീട്ടെയിലർമാരുടെ സ്വന്തം ലോഗോ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാരി ബാഗുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കാൻ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ തത്വമാണ് ഈ ഉത്തരവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്, കാരണം അത്തരം ബാഗുകൾ ബിസിനസിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമോഷണൽ ഓഫറുകളും പരസ്യപ്പെടുത്തിയ കിഴിവുകളെ മാനിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഉപഭോക്തൃ നിയമപ്രകാരം നിസാരമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല എന്നും കമ്മീഷൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

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TAGGED:

RAJASTHAN CONSUMER COMMISSION
MAN WINS RS 5 500 CONSUMER PAYOUT
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