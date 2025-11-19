ETV Bharat / bharat

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പ്രണയം സംഘര്‍ഷത്തിനിടയാക്കി; "ആത്മഹത്യ ചെയ്യു"മെന്ന് യുവതി; ഒടുവിൽ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹം നടത്തി പൊലീസ്

ചോമുവില്‍ നടന്ന അസാധാരണ വിവാഹം എല്ലാവരെയും ഒന്നടങ്കം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതോടെ പ്രദീപ് ശർമ്മയെത്തേടി പ്രശംസകള്‍ ഒഴുകിയെത്തി. വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ തിരക്കിവന്നവരും ഏറെയാണ്.

Chomu police arranged the couples wedding in the station (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 10:06 PM IST

2 Min Read
ജയ്‌പൂർ: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ട് പ്രണയത്തിലായ യുവതീയുവാക്കൾക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിവാഹവേദിയായി. രാജസ്ഥാനിലെ ചോമുവിലാണ് സംഭവം. ഡൽഹി സ്വദേശിയായ യുവതിയും രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ യുവാവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് ആചാരപ്രകാരം നടന്നു. പ്രണയവിവാഹത്തെ ചൊല്ലി കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സംഘർഷം നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിർണായക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത്.

മാനുഷിക മുഖമായി പൊലീസ്

പ്രണയത്തിലാണെന്നും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചതോടെ ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഇത് പ്രണയിതാക്കളെ വലിയ മാനസിക വിഷമത്തിലാക്കി. ഈ സമയത്താണ് ചോമു പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ (എസ്എച്ച്ഒ) പ്രദീപ് ശർമയുടെ ഇടപെടൽ ഇവർക്ക് തുണയായത്. ചോമുവിൽ നടന്ന ഈ അസാധാരണ വിവാഹം ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രദീപ് ശർമയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എസ്എച്ച്ഒ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

ഡൽഹി സ്വദേശിയായ യുവതിയും ചോമു സ്വദേശിയായ യുവാവും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് സൗഹൃദത്തിലായത്. പിന്നീട് ഈ സൗഹൃദം പ്രണയമായി വളർന്നു. എന്നാൽ പ്രണയബന്ധം വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഇവരുടെ ബന്ധത്തിന് തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വലിയ മാനസിക സമ്മർദത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് എസ്എച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി.

ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി യുവതി

ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി യുവതി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചോമുവിലുള്ള യുവാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അവിടെയെത്തി ഉടൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് യുവാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി. യുവതിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവ് യുവാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വഴക്കിനും വൈകാരികമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചു. വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് യുവതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാൻ എസ്എച്ച്ഒ ശർമ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു.

കൗൺസിലിങ്ങും വിവാഹവും

സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കിയ എസ്എച്ച്ഒ ശർമ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. മണിക്കൂറുകളോളം ക്ഷമയോടെ ഇരുവിഭാഗത്തിനും കൗൺസിലിങ് നൽകി. നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ഇരു കുടുംബങ്ങളും വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിവാഹചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ പൊലീസ് തന്നെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി. എല്ലാവിധ ആചാരങ്ങളോടും കൂടി നടന്ന ചടങ്ങിൽ എസ്എച്ച്ഒ ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യം വളരെ പക്വതയോടെയും അനുകമ്പയോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്ത് പ്രണയിതാക്കളെ ഒന്നിപ്പിച്ച പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ ചോമു നിവാസികൾ പ്രശംസിച്ചു.

