സിനിമാ തിരക്കിനിടയിലും വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനെത്തി ബാഹുബലി സംവിധായകൻ രാജമൗലി

തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസ് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സമ്മതിദായക വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ബാഹുബലി സംവിധായകൻ എസ്‌ എസ്‌ രാജമൗലി.

JUBILEE HILLS BY ELECTION SS RAJAMOULI BAHUBALI DIRECTOR SS RAJAMOULI RAJAMOULI CASTS VOTE FOR ELECTION
'Baahubali' director SS Rajamouli casts vote for Jubilee Hills by-election in Telangana (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 12:44 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി 'ബാഹുബലി' സംവിധായകൻ എസ്.എസ്. രാജമൗലി. മകൻ എസ്‌ എസ്‌ കാർത്തികേയന് ഒപ്പമാണ് രാജമൗലി ഷെയ്‌ക്പേട്ടിലെ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത്.

നിലവിൽ എസ്എസ്എംബി 29 ൻ്റെ നിർമാണ തിരക്കിലാണ് രാജമൗലി. ചിത്രത്തിന് താത്‌ക്കാലികമായി 'ഗ്ലോബെട്രോട്ടർ' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മഹേഷ് ബാബുവും പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.

അതേസമയം ഉപതെരഞ്ഞടുപ്പിലേക്കുള്ള ബിആർഎസ് സ്ഥാനാർഥി മാഗന്തി സുനിതയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂബിലി ഹിൽസ് മണ്ഡലത്തിലെ യെല്ലറെഡിഗുഡയിലെ ശ്രീകൃഷ്‌ണദേവരായ നഗർ വെൽഫെയർ സെൻ്ററിലെ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

JUBILEE HILLS BY ELECTION SS RAJAMOULI BAHUBALI DIRECTOR SS RAJAMOULI RAJAMOULI CASTS VOTE FOR ELECTION
തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയ രാജമൗലി (ANI)

സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും ബിആർഎസ് നേതാവുമായ മാഗന്തി ഗോപിനാഥിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ (ബിസി) നിന്നുള്ള നേതാവായ വി. നവീൻ യാദവാണ് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത്. ബിജെപിക്ക് കളത്തിലുള്ള ലങ്കാല ദീപക് റെഡ്ഡിയാണ്.

വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദിയും നിതീഷ്‌ കുമാറും

ബിഹാറിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്‌ കുമാറും ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സ്‌ പോസ്‌റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശം മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ കടമ കൂടിയാണ്. ആയതിനാൽ എല്ലാ വോട്ടർമാരും അവരുടെ വോട്ടവകാശം പരാജയപ്പെടുത്താതെ വിനിയോഗിക്കണം. ഓരോരുത്തരും വോട്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നിതീഷ്‌ കുമാറും എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.

നവംബർ 14 നാണ് ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഹാറിൽ പ്രചരണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും എത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ എൻഡിഎയെ പിന്തുണച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ബിജെപി പ്രസിഡന്‍റ് ജെപി നദ്ദ എന്നിവരും അണിനിരന്നു.

