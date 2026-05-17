തിരുവനന്തപുരം -ന്യൂഡല്ഹി രാജധാനി എക്സ്പ്രസില് തീപിടിത്തം, ആളപായമില്ലെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ട്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിന് തീപിടിച്ചത് രാജസ്ഥാന് സമീപം കോട്ടയിൽ വച്ച്
Published : May 17, 2026 at 7:20 AM IST
കോട്ട(രാജസ്ഥാന്): തിരുവനന്തപുരം - ന്യൂഡല്ഹി രാജധാനി എക്സ്പ്രസില് തീപിടിത്തം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം വച്ചാണ് തീപിടിച്ചത്.
പുലർച്ചെ 5.15 ന് ആണ് സംഭവം. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു.ആളപായമില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. രണ്ട് ബോഗികൾ പൂര്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. ഇവ എഞ്ചിനില് നിന്ന് വേർപെടുത്തി . ബി വണ് കോച്ചും എന്ജിന് കമ്പാര്ട്ട്മെന്റുമാണ് തീപിടിച്ചത്. ട്രെയിനില് നിരവധി മലയാളികളുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ ട്രെയിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്.
അപകടകാരണം അറിവായിട്ടില്ല. ഫയര്ഫോഴ്സെത്തി തീയണച്ചു. പുലര്ച്ചെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി ഇറങ്ങൂ എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു എന്ന് യാത്രക്കാര് പറഞ്ഞു. ട്രെയിനിന് പിന്നിലുള്ള കോച്ചുകളാണ് തീപിടിച്ചത്. ഇടയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ബോഗി കത്താന് തുടങ്ങി. തീപിടിത്തത്തില് റെയില്വേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയിലെത്തും മുമ്പാണ് തീപിടിച്ചത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. ബോഗിയിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കത്തി നശിച്ചെന്നാണ് വിവരം. തീപിടിത്തം ഉണ്ടായ ഉടന് തന്നെ ട്രെയിന് നിര്ത്തി. വളരെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് ട്രെയിനിന് തീപിടിച്ചതെന്നും യാത്രക്കാര് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഡല്ഹിയിലെത്തേണ്ട ട്രെയിനാണ്. യാത്രക്കാരെ എത്തിക്കാന് ബദല് സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കാന് റെയില്വേ നടപടികള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പുലര്ച്ചെ തീപിടിത്തമുണ്ടായെങ്കിലും ആറേമുക്കാലോടെയാണ് ഫയര്ഫോഴ്സിനടക്കം സ്ഥലത്ത് എത്താനായത്. ഒരു ഭാഗത്ത് പാടവും മറുവശത്ത് കാടുമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോള് ട്രെയിന് നിര്ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.