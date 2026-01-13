ETV Bharat / bharat

'അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഭൂമി, രാജ്യം നാളെ ഇരുട്ടിലായേക്കാം'; ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി താക്കറെ സഹോദരന്മാർ

ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി വ്യവസായികളുള്ളപ്പോൾ ബിജെപി സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അദാനിയെ മാത്രം അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ താക്കറെ സഹോദരന്മാർ ചോദിച്ചു.

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray greets the gathering during a joint rally ahead of the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) election, in Mumbai, Friday, Jan. 11, 2026 (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 7:06 PM IST

മുംബൈ: ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി താക്കറെ സഹോദരന്മാർ. ബിജെപിയുടെ ഭരണകാലത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ച സഹായങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമർശനം. 'കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ബിജെപി ഭൂമി നൽകി' എന്ന് രാജ് താക്കറെ ആരോപിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് താക്കറെ സഹോദരന്മാരായ രാജ് താക്കറെയും ഉദ്ധവും താക്കറെയും രംഗത്തെത്തിയത്. എംഎൻഎസ് (മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമ്മാൺ സേന) മേധാവി രാജ് താക്കറെയും ശിവസേന (യുബിടി) മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും താനെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ഭാഗമായി ചൗക്കിൽ സംയുക്ത റാലി നടത്തി. ഇതിനുമുമ്പ്, മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി പാർക്കിലും സംയുക്ത റാലി നടത്തിയിരുന്നു.

"2014 മുതൽ 2025 വരെ ഗൗതം അദാനിക്ക് മാത്രമേ വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ രാജ്യത്തുടനീളം ഭൂമി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ" എന്ന് രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനുകൂല്യവു സ്വാതന്ത്ര്യവുമെല്ലാം ഉടൻ നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് രാജ് താക്കറെ ആരോപിച്ചു. "ബിജെപി ഇന്ത്യയെ ഒരൊറ്റ വ്യവസായിക്ക് മുഴുവനായി കൈമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും വിനാശകരമായി ബാധിക്കും. ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെടും" എന്ന് അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

വിമർശനങ്ങൾ വിവാദമായതോടെ താക്കറെ സഹോദരന്മാരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബിജെപി ഒരു വീഡിയോ പറത്തുവിട്ടു. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനി രാജ് താക്കറെയുടെ വസതിയിൽ വന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയായിരുന്നു ബിജെപി പുറത്തുവിട്ടത്.

വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ രാജ് താക്കറെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. "(അന്തരിച്ച) രത്തൻ ടാറ്റ, മുകേഷ് അംബാനി, അദാനി എന്നിവരുൾപ്പെടെ എന്നെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വ്യവസായികള്‍ ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?" എന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി വ്യവസായികളുള്ളപ്പോൾ സർക്കാർ അദാനിയെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

"മറ്റുള്ളവർ നിർമിച്ച തുറമുഖങ്ങളുടെയും വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹം (അദാനി) ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തെ യാത്രകൾ സ്‌തംഭിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ, നാളെ അദാനിയുടെ തുറമുഖങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയാൽ വ്യാപാരം നിലയ്ക്കും. വൈദ്യുതി വിതരണം നിലച്ചാൽ രാജ്യം ഇരുട്ടിലാവും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം വ്യവസായികൾ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അദാനി മാത്രം" എന്നും അദ്ദേഹം ചദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഗുജറാത്തിൽ നഗരങ്ങൾ ഇതിനകം വിട്ടുകൊടുത്തുവെന്നും ഇപ്പോൾ മുംബൈ അദാനിക്ക് കൈമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

